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Поліція перевірятиме covid-сертифікати за QR-кодом і "дуже ретельно"

Понеділок, 18 жовтня 2021, 14:11
Фото diia.gov.ua

Поліція перевірятиме covid-сертифікати за QR-кодом із програми "Дія" або з паперового документа. Загалом створили близько 900 бригад для контролю епідбезпеки.

Джерело: сайт МВС з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, Білошицький в ефірі 1+1, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін на пресконференції у Києві, речник Нацполіції Мар’яна Рева у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Білошицького: "Перевіряти достовірність сертифікатів про вакцинацію громадян з 21 жовтня будуть працівники Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб на місцях, а також працівники Патрульної поліції України. Перевірку проводитимуть у місцях великого скупчення людей, де може бути поширення хвороби – під час перевезень, відвідувань закладів, ринків, торговельних майданчиків".

Деталі: Він уточнив, що перевірятимуть covid-сертифікати "не будь-де, а виключно у тому переліку закладів чи установ, які передбачені постановою щодо ковідних обмежень".

Представник поліції наголосив, що у паперових свідоцтвах про вакцинацію обов’язково має бути інформація про вид щеплення, кількість доз щеплення, підпис лікаря та печатка офіційної установи охорони здоров’я. 

Як пояснила речник Нацполіції Мар’яна Рева у коментарі "Українській правді", посилені перевірки здійснюватимуть у "помаранчевих" та "червоних" зонах, а також під час транспортних перевезень.

Вона нагадала, що у "червоних" зонах заборонена діяльність різних закладів, торгових центрів, фітнес-залів тощо, водночас у цих же регіонах дозволено працювати тим закладам, де вакциновані 100% персоналу і відвідувачів.

Для перевірки створюють рейдові групи з працівників Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб, місцевої влади та поліції. Така мобільна група перевірятиме вибірково заклади – кафе, кінотеатри, спортзали – і перевізників.

Водночас, Рева пояснила, що патрульні поліцейські також матимуть право перевірити автобус чи маршрутку, яка здійснює міжміські перевезення – для цього не потрібна ціла мобільна група, патрульні, які чергують на дорозі, можуть зробити це самі.

Білошицький підкреслив, що інформацію про covid-безпеку перевірятимуть "дуже ретельно", оскільки відомі випадки підробки сертифікатів.

Він нагадав, що за виготовлення і збут підробленої медичної документації правопорушникам може загрожувати покарання – від штрафу у 17 тисяч гривень до 5 років позбавлення волі. За використання підроблених довідок чи сертифікатів – від штрафу на суму до 850 гривень до обмеження волі на строк до 2 років. 

За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, поліція створила близько 900 мобільних бригад для контролю епідбезпеки перевезень. Вони серед іншого слідкуватимуть і за дотриманням маскового режиму у транспорті.

Кузін також додав, що перевірятимуть пасажирів і відвідувачів громадських закладів не 100-відсотково, а вибірково.

Що було раніше: 13 жовтня поліція повідомила, що вже встановила на планшети поліцейських програмне забезпечення, яке дозволяє зчитувати QR-код з міжнародних та внутрішніх сертифікатів про вакцинацію.

Передісторія:

  • Станом на 18 жовтня Запорізька, Одеська, Дніпропетровська, Донецька та Херсонська області перебувають у "червоній" зоні епіднебезпеки.
  • У цих регіонах заборонена робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків і фітнес-центрів.
  • Обмеження не поширюються на заклади, у яких 100% працівників і відвідувачів повністю щеплені від Сovid-19.
  • З 21 жовтня українці не зможуть потрапити до інших регіонів міжрегіональним транспортом без сертифіката про вакцинацію, негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на Сovid-19. 

Ірина Балачук, УП
Теми: коронавірусвакцинаціяполіція


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