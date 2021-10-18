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Полиция будет проверять covid-сертификаты по QR-коду и "очень тщательно"

Понедельник, 18 октября 2021, 14:11
Фото diia.gov.ua

Полиция будет проверять covid-сертификаты по QR-коду из программы "Дія" или из бумажного документа. В общем создали около 900 бригад для контроля эпидбезопасности.

Источник: сайт МВД со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, Билошицкий в эфире 1+1, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин на пресс-конференции в Киеве, пресс-секретарь Нацполиции Марьяна Рева в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Билошицкого: "Проверять достоверность сертификатов о вакцинации граждан с 21 октября будут работники Госпродпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней на местах, а также сотрудники патрульной полиции Украины. Проверки будут проводить в местах большого скопления людей, где может быть распространение болезни – во время перевозок, посещений заведений, рынков, торговых площадок".

Детали: Он уточнил, что проверять covid-сертификаты будут "не где-угодно, а исключительно согласно перечню заведений или учреждений, предусмотренных постановлением относительно ковидних ограничений".

Представитель полиции отметил, что в бумажных свидетельствах о вакцинации обязательно должна быть информация о виде прививки, количестве доз прививки, подпись врача и печать официального учреждения здравоохранения.

Как пояснила пресс-секретарь Нацполиции Марьяна Рева в комментарии "Украинской правде", усиленные проверки будут осуществлять в "оранжевых" и "красных" зонах, а также во время транспортных перевозок.

Она напомнила, что в "красных" зонах запрещена деятельность различных учреждений, торговых центров, фитнес-залов и т.д., в то же время в этих же регионах разрешено работать тем заведениям, где вакцинированы 100% персонала и посетителей.

Для проверки создают рейдовые группы из сотрудников Госпродпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней, местной власти и полиции. Такая мобильная группа будет проверять выборочно заведения – кафе, кинотеатры, спортзалы – и перевозчиков.

В то же время, Рева объяснила, что патрульные полицейские также имеют право проверить автобус или маршрутку, которая осуществляет междугородние перевозки – для этого не нужна целая мобильная группа, патрульные, которые дежурят на дороге, могут сделать это сами.

Билошицкий подчеркнул, что информацию о covid-безопасности будут проверять "очень тщательно", поскольку известны случаи подделки сертификатов.

Он напомнил, что за изготовление и сбыт поддельной медицинской документации правонарушителям может грозить наказание – от штрафа в 17 тысяч гривен до 5 лет лишения свободы. За использование поддельных справок и сертификатов – от штрафа в размере до 850 гривен до ограничения свободы на срок до 2 лет.

По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, полиция создала около 900 мобильных бригад для контроля эпидбезопасности перевозок. Они среди прочего будут следить и за соблюдением масочного режима в транспорте.

Кузин также добавил, что проверять пассажиров и посетителей общественных заведений будут не 100-процентно, а выборочно.

Что было раньше: 13 октября полиция уже установила на планшеты полицейских программное обеспечение, которое позволяет считывать QR-код с международных и внутренних сертификатов о вакцинации.

Предыстория:

  • По состоянию на 18 октября Запорожская, Одесская, Днепропетровская, Донецкая и Херсонская области находятся в "красной" зоне эпидопасности.
  • В этих регионах запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков и фитнес-центров.
  • Ограничения не распространяются на учреждения, в которых 100% работников и посетителей полностью привиты от Сovid-19.
  • С 21 октября украинцы не смогут попасть в другие регионы межрегиональным транспортом без сертификата о вакцинации, негативного ПЦР-теста или экспресс-теста на Сovid-19.

Ирина Балачук, УП
Темы: коронавирусвакцинацияполиция
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