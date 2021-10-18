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Стефанчук допускає, що Разумкова може позбавити мандата з'їзд "слуг", але...

Понеділок, 18 жовтня 2021, 14:13
Руслан Стефанчук і Дмитро Разумков. фото "Укрінформу"

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук допускає, що його попередника Дмитра Разумкова може позбавити мандата з'їзд партії "Слуга народу", але для цього потрібні певні передумови.

Джерело: Стефанчук на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів

Деталі: Зокрема у спікера парламенту поцікавились, чи може партія "Слуга народу" позбавити Разумкова мандату за нинішніх обставин.

Пряма мова: "Це питання дуже окремого випадку, і мені здається, це рішення приймається тільки з'їздом партії у разі необхідних передумов, якщо вони будуть. Але тут треба враховувати юридичні питання, політичні і морально-етичні".

Що передувало: Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначав, що фракція "слуг" поки не визначилася, чи буде ініціювати складання Дмитром Разумковим мандата народного депутата, але її юристи бачать для цього підстави.

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Передісторія:

  • 7 жовтня 2021 року народні депутати за ініціативою "Слуги народу" проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.
  • Разумков заявив, що згідно з законом його не можуть позбавити ще і мандату.
  • Разумков з травня по листопад 2019 року очолював політичну партію "Слуга народу", першим номером у списку якої був на дострокових парламентських виборах у 2019 році. Посаду спікера українського парламенту він обіймав з 29 серпня 2019 року.

Валентина Романенко, УП
Теми: Разумков ДмитроСлуга народуСтефанчук


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