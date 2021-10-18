Стефанчук допускає, що Разумкова може позбавити мандата з'їзд "слуг", але...

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук допускає, що його попередника Дмитра Разумкова може позбавити мандата з'їзд партії "Слуга народу", але для цього потрібні певні передумови.

Джерело: Стефанчук на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів

Деталі: Зокрема у спікера парламенту поцікавились, чи може партія "Слуга народу" позбавити Разумкова мандату за нинішніх обставин.

Пряма мова: "Це питання дуже окремого випадку, і мені здається, це рішення приймається тільки з'їздом партії у разі необхідних передумов, якщо вони будуть. Але тут треба враховувати юридичні питання, політичні і морально-етичні".

Що передувало: Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначав, що фракція "слуг" поки не визначилася, чи буде ініціювати складання Дмитром Разумковим мандата народного депутата, але її юристи бачать для цього підстави.

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