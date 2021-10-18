Стефанчук допускает, что Разумкова может лишить мандата съезд "слуг", но...

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук допускает, что его предшественника Дмитрия Разумкова может лишить мандата съезд партии "Слуга народа", но для этого нужны определенные предпосылки.

Источник: Стефанчук на брифинге, отвечая на вопросы журналистов

Детали: В частности у спикера парламента поинтересовались, может ли партия "Слуга народа" лишить Разумкова мандата при нынешних обстоятельствах.

Прямая речь: "Это вопрос очень частного случая, и мне кажется, это решение принимается только съездом партии в случае необходимых предпосылок, если они будут. Но здесь надо учитывать юридические вопросы, политические и морально-этические".

Что предшествовало: Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечал, что фракция "слуг" пока не определилась, будет ли инициировать сложение Дмитрием Разумковым мандата народного депутата, но ее юристы видят для этого основания.

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