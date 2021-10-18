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Стефанчук допускает, что Разумкова может лишить мандата съезд "слуг", но...

Понедельник, 18 октября 2021, 14:13
Стефанчук допускает, что Разумкова может лишить мандата съезд слуг, но...
Руслан Стефанчук и Дмитрий Разумков. фото "Укринформа"

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук допускает, что его предшественника Дмитрия Разумкова может лишить мандата съезд партии "Слуга народа", но для этого нужны определенные предпосылки.

Источник: Стефанчук на брифинге, отвечая на вопросы журналистов

Детали: В частности у спикера парламента поинтересовались, может ли партия "Слуга народа" лишить Разумкова мандата при нынешних обстоятельствах.

Прямая речь: "Это вопрос очень частного случая, и мне кажется, это решение принимается только съездом партии в случае необходимых предпосылок, если они будут. Но здесь надо учитывать юридические вопросы, политические и морально-этические".

Что предшествовало: Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечал, что фракция "слуг" пока не определилась, будет ли инициировать сложение Дмитрием Разумковым мандата народного депутата, но ее юристы видят для этого основания.

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Предыстория: 

  • 7 октября народные депутаты по инициативе "Слуги народа" проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.
  • Разумков заявил, что по закону его не могут лишить еще и мандата.
  • Разумков с мая по ноябрь 2019 года возглавлял политическую партию "Слуга народа", первым номером в списке которой был на досрочных парламентских выборах в 2019 году. Должность спикера украинского парламента он занимал с 29 августа 2019 года.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Разумков ДмитрийСлуга народаСтефанчук
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