Стефанчук допускает, что Разумкова может лишить мандата съезд "слуг", но...
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук допускает, что его предшественника Дмитрия Разумкова может лишить мандата съезд партии "Слуга народа", но для этого нужны определенные предпосылки.
Источник: Стефанчук на брифинге, отвечая на вопросы журналистов
Детали: В частности у спикера парламента поинтересовались, может ли партия "Слуга народа" лишить Разумкова мандата при нынешних обстоятельствах.
Прямая речь: "Это вопрос очень частного случая, и мне кажется, это решение принимается только съездом партии в случае необходимых предпосылок, если они будут. Но здесь надо учитывать юридические вопросы, политические и морально-этические".
Что предшествовало: Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечал, что фракция "слуг" пока не определилась, будет ли инициировать сложение Дмитрием Разумковым мандата народного депутата, но ее юристы видят для этого основания.
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Предыстория:
- 7 октября народные депутаты по инициативе "Слуги народа" проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.
- Разумков заявил, что по закону его не могут лишить еще и мандата.
- Разумков с мая по ноябрь 2019 года возглавлял политическую партию "Слуга народа", первым номером в списке которой был на досрочных парламентских выборах в 2019 году. Должность спикера украинского парламента он занимал с 29 августа 2019 года.