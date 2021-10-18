Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Дніпро у "червоній" зоні Covid-19: тисячі громадян вишикувалися в черги на вакцинацію

Понеділок, 18 жовтня 2021, 17:21
ФОТО: UATV

У Дніпрі після введення "червоної" зони через поширення коронавірусу тисячі громадян вишикувалися в черги біля центрів вакцинації для отримання щеплення проти COVID-19.

Джерело: міський голова Дніпра Борис Філатов, uatv

Дослівно: "Рівно о ту хвилину, як Дніпро заїхало у "червону" зону, наші дорогі й улюблені земляки вишикувалися у величезні черги на вакцинацію.

Тепер там Армагеддон. Хоча вчора ще було порожньо".

Деталі: Зокрема, в центр вакцинації "Менора" в черзі з ранку стояло близько 500 осіб. Вони прийшли отримати першу дозу вакцини від COVID-19.

 
ФОТО: UATV

Багато хто говорить, що прийшли тільки тому, що Дніпропетровська область перейшла в "червону" зону карантину.

Відзначається, що з 18 жовтня в цьому центрі повинні вакцинувати 6 000 осіб. Це в 10 разів більше, ніж було в суботу, 16 жовтня.

Нагадаємо: 

  • Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська область із 18 жовтня перейшли у "червону" зону епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
  • З 15 жовтня Херсонська область також перейшла у "червону" зону епіденебезпеки через темпи поширення COVID-19.

Українська правда
Теми: ДніпроCovid-2019коронавірускарантинвакцинація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Шмигаль: Не плануємо вводити повний локдаун

Рада прийняла бюджет-2022 у першому читанні

РНБО розробила глосарій, як правильно називати агресію РФ, окупацію та бойовиків

відеоДесятки мільярдів із "ковідних" коштів пішли "наліво" – Bihus.Info

Черга з катафалків у київський крематорій складає 2 години: Радуцький закликає вакцинуватися

У Києві різкий стрибок хворих і смертей від covid

Усі новини...
Дніпро
У Росії Дніпро назвали "столицею телефонного шахрайства"
Поліція спіймала злочинну групу, яка розстріляла чоловіка у Дніпрі 3 роки тому
СБУ викрила конструкторське бюро у Дніпрі, яке працювало на Росію
Останні новини
14:38
фотоУкраїнське посольство у США звернеться до Apple через мапу з "російським" Кримом
14:37
відеоЗеленський пообіцяв Черкащині відреставрувати три замки
14:36
Сильний вітер принесе в Україну зміну погоди
14:33
Бюджет-2022: Рада почала розгляд правок до другого читання, продовжать у четвер
14:20
Україна зіткнулася з найбільшими викликами за весь час пандемії – прем'єр
14:15
Дерипаска прокоментував обшуки ФБР в будинках своїх родичів в США
14:09
Ціна Bitcoin наблизилась до історичного рекорду: причина
14:01
Через недбалість чиновника бюджет Києва втратив 4 млн на охороні паркувальних майданчиків
13:33
Третьякова не кається у словах про смерть Полякова і хоче себе захистити
13:22
У Грузії затримали ще одного чоловіка за допомогу Саакашвілі перетнути кордон
Усі новини...