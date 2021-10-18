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Дніпро у "червоній" зоні Covid-19: тисячі громадян вишикувалися в черги на вакцинацію

Понеділок, 18 жовтня 2021, 17:21
Дніпро у червоній зоні Covid-19: тисячі громадян вишикувалися в черги на вакцинацію
ФОТО: UATV

У Дніпрі після введення "червоної" зони через поширення коронавірусу тисячі громадян вишикувалися в черги біля центрів вакцинації для отримання щеплення проти COVID-19.

Джерело: міський голова Дніпра Борис Філатов, uatv

Дослівно: "Рівно о ту хвилину, як Дніпро заїхало у "червону" зону, наші дорогі й улюблені земляки вишикувалися у величезні черги на вакцинацію.

Тепер там Армагеддон. Хоча вчора ще було порожньо".

Деталі: Зокрема, в центр вакцинації "Менора" в черзі з ранку стояло близько 500 осіб. Вони прийшли отримати першу дозу вакцини від COVID-19.

 
ФОТО: UATV

Багато хто говорить, що прийшли тільки тому, що Дніпропетровська область перейшла в "червону" зону карантину.

Відзначається, що з 18 жовтня в цьому центрі повинні вакцинувати 6 000 осіб. Це в 10 разів більше, ніж було в суботу, 16 жовтня.

Нагадаємо: 

  • Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська область із 18 жовтня перейшли у "червону" зону епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
  • З 15 жовтня Херсонська область також перейшла у "червону" зону епіденебезпеки через темпи поширення COVID-19.

Українська правда

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Теми: ДніпроCovid-2019коронавірускарантинвакцинація
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