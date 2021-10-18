Днепр в "красной" зоне Covid-19: тысячи граждан выстроились в очереди на вакцинацию
В Днепре после введения "красной" зоны из-за распространения коронавируса тысячи граждан выстроились в очереди возле центров вакцинации для получения прививки от COVID-19.
Источник: городской глава Днепра Борис Филатов, uatv
Дословно: "Ровно в ту минуту, как Днепр заехал в "красную" зону, наши дорогие и любимые земляки выстроились в огромные очереди на вакцинацию.
Теперь там Армагеддон. Хотя вчера ещё было пусто".
Детали: В частности, в центр вакцинации "Менора" в очереди с утра стояло около 500 человек. Они пришли получить первую дозу вакцины от COVID-19.
Многие говорят, что пришли только потому, что Днепропетровская область перешла в "красную" зону карантина.
Отмечается, что с 18 октября в этом центре должны вакцинировать 6 000 человек. Это в 10 раз больше, чем было в субботу, 16 октября.
Напомним:
- Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская область с 18 октября перешли в "красную" зону эпидемической опасности распространения COVID-19.
- С 15 октября Херсонская область также перешла в "красную" зону эпидемической опасности из-за темпов распространения COVID-19.