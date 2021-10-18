Український суд арештував бойовика, через якого в ОРДО блокували представників ОБСЄ

Український суд у Луганській області арештував бойовика Андрія Косяка, громадянина РФ, через якого заблокували пересування представників місії ОБСЄ на окупованій території Донецької області.

Джерело: Facebook-сторінка Луганської обласної прокуратури

Деталі: Сєвєродонецький міський суд Луганської області ухвалив взяти під варту Андрія Косяка. За процесуального супроводу Луганської обласної прокуратури, йому повідомили підозру в участі у незаконних збройних формуваннях (частина 2 стаття 260 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, у 2017 році Андрій Косяк вступив до лав незаконного збройного формування "6-й окремий мотострілецький козачий полк ім. М. Платова" так званої "народної міліції ЛНР". Зокрема, цей підрозділ регулярно брав участь у знищенні підрозділів й військової техніки Збройних Сил України

Крім того, з липня 2021 року підозрюваний служить "офіцером-наглядачем Представництва Спеціального центру контролю та координації припинення вогню", що входить до складу так званої "народної міліції ЛНР".

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