Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Український суд арештував бойовика, через якого в ОРДО блокували представників ОБСЄ

Понеділок, 18 жовтня 2021, 19:18
Український суд арештував бойовика, через якого в ОРДО блокували представників ОБСЄ
Фото: Луганська обласна прокуратура

Український суд у Луганській області арештував бойовика Андрія Косяка, громадянина РФ, через якого заблокували пересування представників місії ОБСЄ на окупованій території Донецької області.

Джерело: Facebook-сторінка Луганської обласної прокуратури

Деталі: Сєвєродонецький міський суд Луганської області ухвалив взяти під варту Андрія Косяка. За процесуального супроводу Луганської обласної прокуратури, йому повідомили підозру в участі у незаконних збройних формуваннях (частина 2 стаття 260 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, у 2017 році Андрій Косяк вступив до лав незаконного збройного формування "6-й окремий мотострілецький козачий полк ім. М. Платова" так званої "народної міліції ЛНР". Зокрема, цей підрозділ регулярно брав участь у знищенні підрозділів й військової техніки Збройних Сил України

Крім того, з липня 2021 року підозрюваний служить "офіцером-наглядачем Представництва Спеціального центру контролю та координації припинення вогню", що входить до складу так званої  "народної міліції ЛНР".

Передісторія:

  • Підконтрольні Росії бойовики захопили в полон 18 жовтня членів Моніторингової місії ОБСЄ і вимагають звільнити свого бойовика Андрія Косяка.
  • 13 жовтня Андрія Косяка затримали поблизу лінії зіткнення під час розвідки українських військових позицій під виглядом участі в групі з розмінування прифронтових ділянок.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: судДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
суд
Грета Тунберг постане перед судом за непокору поліції
Адвокат загиблого Гуменюка не вірить, що той сам себе підірвав
Вибух у суді Києва: підозрюваний зачинився всередині конвойного приміщення
Останні новини
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
Усі новини...
Реклама: