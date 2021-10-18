Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Український суд арештував бойовика, через якого в ОРДО блокували представників ОБСЄ

Понеділок, 18 жовтня 2021, 19:18
Фото: Луганська обласна прокуратура

Український суд у Луганській області арештував бойовика Андрія Косяка, громадянина РФ, через якого заблокували пересування представників місії ОБСЄ на окупованій території Донецької області.

Джерело: Facebook-сторінка Луганської обласної прокуратури

Деталі: Сєвєродонецький міський суд Луганської області ухвалив взяти під варту Андрія Косяка. За процесуального супроводу Луганської обласної прокуратури, йому повідомили підозру в участі у незаконних збройних формуваннях (частина 2 стаття 260 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, у 2017 році Андрій Косяк вступив до лав незаконного збройного формування "6-й окремий мотострілецький козачий полк ім. М. Платова" так званої "народної міліції ЛНР". Зокрема, цей підрозділ регулярно брав участь у знищенні підрозділів й військової техніки Збройних Сил України

Крім того, з липня 2021 року підозрюваний служить "офіцером-наглядачем Представництва Спеціального центру контролю та координації припинення вогню", що входить до складу так званої  "народної міліції ЛНР".

Передісторія:

  • Підконтрольні Росії бойовики захопили в полон 18 жовтня членів Моніторингової місії ОБСЄ і вимагають звільнити свого бойовика Андрія Косяка.
  • 13 жовтня Андрія Косяка затримали поблизу лінії зіткнення під час розвідки українських військових позицій під виглядом участі в групі з розмінування прифронтових ділянок.

Українська правда
Теми: судДонбас


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Covid в Україні: за добу 18 912 хворих і 495 померлих

Україна – 4-та у світі за добовою смертністю від коронавірусу

"UA: Перший" заявив про тиск з боку Офісу президента

США планують покарати "Газпром"  за порушення санкцій

Село без газу і СБУ: харківські газівники кивають на "псевдоактивістів"

Новини 19 жовтня: виключення "слуги народу" з фракції, візит глави Пентагону

Усі новини...
суд
Суд ООН призначив другий раунд письмових пояснень у справі України проти РФ
Російський суд відмовився переглядати багаторічний вирок досліднику масових репресій СРСР
Замість арешту чи мільярдної застави суд відправив Медведчука додому
Останні новини
10:08
інфографіка Відставку Разумкова підтримують лише 8% українців
09:33
інфографіка Президентський рейтинг: підтримка Зеленського падає
09:31
Аеропорт під Франкфуртом оголосив про банкрутство
09:20
Німеччина повинна протистояти шантажу РФ через "Північний потік-2" – лідерка "Зелених"
08:50
У Чехії розглянуть використання ковід-сертифіката у ресторанах
08:35
В Україні зробили рекордні 226 тисяч щеплень за добу
08:18
Covid в Україні: за добу 18 912 хворих і 495 померлих
08:00
Головні новини вівторка і ночі: виключення "слуги народу" з фракції, візит глави Пентагону
07:39
Російські найманці поранили українського військового
07:27
КНДР підтвердила випробування нової ракети для підводного флоту
Усі новини...