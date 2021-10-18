Окупанти захопили членів місії ОБСЄ: вимагають відпустити затриманого бойовика

В окупованій Горлівці окупанти не випускають співробітників Моніторингової місії ОБСЄ і вимагають звільнити бойовика, якого затримали ЗСУ біля ділянки розведення в районі Золотого 13 жовтня.

Джерело: представник Донецька в ТКГ від України Сергій Гармаш (журналіст) у Facebook

Пряма мова: "У Горлівці фактично захопили в заручники співробітників Моніторингової місії ОБСЄ.

Ось цитата з вчорашнього звіту місії: "О 17:00 2 чоловіків (30–39 років) у цивільному одязі увійшли до готелю та повідомили співробітникам СММ про те, що їм дозволяється вільно пересуватися по всьому готелю та парковці за ним, але їм не можна покидати приміщення готелю, допоки не буде звільнено члена збройних формувань, якого, за повідомленнями, було затримано Збройними силами України в межах ділянки розведення в районі Золотого 13 жовтня".

Цьому передувало: Медіа РФ ввечері в четвер опублікували реакцію представників ОРЛО на затримання Службою безпеки України бойовика з кримінальним минулим Андрія Косяка, якого підозрюють в розвідці на користь окупантів із псевдореспубліки.

17 жовтня Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ призупинила роботу в окупованому Донецьку з міркувань безпеки. Це рішення пов'язане з проведенням 15-16 жовтня мітингу прихильників так званої "ДНР" в Донецьку біля входу в готель Park Inn, у якому розташований офіс ОБСЄ.

Незважаючи на призупинення роботи в окупованому Донецьку, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ продовжує свою діяльність на непідконтрольній українській владі частині Луганської області.

Нагадаємо:

13 жовтня озброєні особи з пов'язками Спільного центру з контролю та координації під приводом розмінування здійснювали розвідку залишених Збройними силами України позицій поблизу Золотого, українські бійці затримали бойовика – громадянина Росії Андрія Косяка.

У новині помилково повідомлялося про 2 співробітників місії, водночас у звіті СММ йшлося про 2 чоловіків у цивільному, котрі і заборонили співробітникам СММ покидати територію готелю.