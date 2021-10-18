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Украинский суд арестовал боевика, через которого в ОРДО блокировали представителей ОБСЕ

Понедельник, 18 октября 2021, 19:18
ФОТО: Луганской областной прокуратуры

Украинский суд в Луганской области взял под арест боевика Андрея Косяка, гражданина РФ, из-за которого заблокировали передвижение представителей миссии ОБСЕ на оккупированной территории Донецкой области.

Источник: Facebook Луганской областной прокуратуры

Детали: Северодонецкий городской суд Луганской области постановил взять под стражу Андрея Косяка. При процессуальном сопровождении Луганской областной прокуратуры, ему сообщили о подозрении в участии в незаконных вооруженных формированиях (часть 2 статья 260 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, в 2017 году Андрей Косяк вступил в ряды незаконного вооруженного формирования "6-й отдельный мотострелковый казачий полк им. М. Платова "так называемой" народной милиции ЛНР". Это формирование, в частности, регулярно участвовало в уничтожении подразделений и военной техники Вооруженных Сил Украины

Кроме того, с июля 2021 года подозреваемый служит "офицером-надзирателем Представительства Специального центра контроля и координации прекращения огня", входящей в состав так называемой "народной милиции ЛНР".

Предыстория:

  • Подконтрольные России боевики пленили 18 октября членов Мониторинговой миссии ОБСЕ и требуют освободить своего боевика Андрея Косяка.
  • 13 октября Андрея Косяка задержали возле линии соприкосновения во время разведки украинских военных позиций под видом участия в группе по разминированию прифронтовых участков.

Темы: судДонбасс
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