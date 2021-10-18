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В Кривом Роге нашли мертвым брата погибшего 2 месяца назад мэра Павлова

Понедельник, 18 октября 2021, 19:28
В Кривом Роге нашли мертвым брата погибшего 2 месяца назад мэра Павлова

В Кривом Роге обнаружили мертвым Андрея Павлова в его собственной квартире.

Источник: местное издание "Первый городской", сообщение полиции Днепропетровской области, источники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: Павлова около 16:30 нашел его друг. Он был младшим братом погибшего 15 августа, по до сих пор не установленных следствием обстоятельствах, мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Андрею Павлову было 46 лет.

В полиции заявили, что за день до этого Павлов жаловался на проблемы со здоровьем. По предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет.

Источники "Украинской правды" утверждают, что вероятной причиной смерти могло быть злоупотребление алкоголем, или алкогольная зависимость.

Дословно полиция: "На месте работают эксперты и следственно-оперативная группа. В дальнейшем тело мужчины будут направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить причину смерти.

Данное событие зарегистрировано в порядке, предусмотренным действующим законодательством. Сейчас все обстоятельства выясняются".

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Предыстория:

  • Мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым на пороге его дома 15 августа. Национальная полиция Украина открыла уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
  • Следователи обнаружили на теле погибшего одно ранение из карабина "Сайга". Изъятое на месте происшествия оружие направлено на комплексную экспертизу.
  • В сентябре министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что предварительно следствие говорит о самоубийстве мэра Кривого Рога Константин Павлова.

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Темы: криминалКривой Рог
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