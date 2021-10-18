Арахамія розповів, за яких умов "слуги" можуть забрати у Разумкова мандат
Понеділок, 18 жовтня 2021, 21:29
"Слуга народу" позбавить Разумкова депутатського статусу, якщо він не буде виконувати обіцянки партії на виборах.
Джерело: пресбрифінг Давида Арахамії
Деталі: Арахамія заявив, що партія не розглядатиме можливість позбавлення депутатського мандата Разумкова, якщо він буде виконувати обіцянки з передвиборчої програми "Слуги народу".
Пряма мова Арахамії: "Ми будемо дивитися, яким чином пан Разумков, – його ж обирали виборці "Слуги народу", – якщо він буде діяти в межах тих обіцянок, які "Слуга народу" надавала своїм виборцям, і ми як партія будемо це відчувати, тоді він буде в "безпечній зоні". А якщо навпаки – тоді, напевно, "небезпечно".
Що цьому передувало:
- Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає можливим позбавлення Разумкова мандату, але, за його словами, "потрібно зважати на морально-етичні, політичні та юридичні питання"
- Арахамія уже заявляв журналістам 7 жовтня, що юристи партії досліджують можливість початку процедури позбавлення Разумкова представницького мандата. Проте партія ще не визначилась, чи хоче позбавити його депутатського статусу.
- 7 жовтня Дмитра Разумкова звільнили з посади голови Верховної Ради.
Українська правда