Арахамія розповів, за яких умов "слуги" можуть забрати у Разумкова мандат

"Слуга народу" позбавить Разумкова депутатського статусу, якщо він не буде виконувати обіцянки партії на виборах.

Джерело: пресбрифінг Давида Арахамії

Деталі: Арахамія заявив, що партія не розглядатиме можливість позбавлення депутатського мандата Разумкова, якщо він буде виконувати обіцянки з передвиборчої програми "Слуги народу".

Пряма мова Арахамії: "Ми будемо дивитися, яким чином пан Разумков, – його ж обирали виборці "Слуги народу", – якщо він буде діяти в межах тих обіцянок, які "Слуга народу" надавала своїм виборцям, і ми як партія будемо це відчувати, тоді він буде в "безпечній зоні". А якщо навпаки – тоді, напевно, "небезпечно".

Що цьому передувало: