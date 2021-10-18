Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Арахамия рассказал, при каких условиях "слуги" могут забрать мандат у Разумкова

Понедельник, 18 октября 2021, 21:29
фото УП

"Слуга народа" лишит Разумкова депутатского статуса, если он не будет исполнять обещания партии на выборах.

Источник: пресс-брифинг Давида Арахамии

Подробнее: Арахамия заявил, что партия не будет рассматривать возможность лишения депутатского мандата Разумкова, если он будет исполнять обещания из предвыборной программы "Слуга народа"

Прямая речь Арахамии: "Мы будем смотреть, каким образом господин Разумков - его же избрали избиратели "Слуги народа", - если он будет действовать в рамках тех обещаний, которые СН давала своим избирателям, и мы как партия будем это чувствовать, тогда он будет в "безопасной зоне". А если наоборот - тогда, наверное, "опасно".

Что этому предшествовало:

  • Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук считает возможным лишения Разумкова, но, по его словам, "нужно учитывать морально-этические, политические и юридические вопросы"
  • Арахамия уже заявлял журналистам 7 октября, что юристы партии исследуют возможность начала процедуры лишения Разумкова представительского мандата. Однако партия еще не определилась, хочет лишить его депутатского статуса.
  • 7 октября Дмитрия Разумкова уволили с должности председателя Верховной Рады.

Темы: Разумков ДмитрийАрахамия Слуга народа
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине могут "покраснеть" еще 7 областей, там усилят карантин

Новости 20 октября: заявление о давлении на "UA: Первый", новая "красная" зона

Зеленский и Кличко встретились на Банковой впервые за год

фотоЗа 10 дней до выборов Зеленский с кандидатом от "слуг" осматривал Золотоношу

В Киеве вырастет плата за проезд

Зеленский назвал "хайпом" обвинения телеведущей "UA:Первого" в давлении со стороны ОП

Все новости...
Разумков Дмитрий
Стефанчук допускает, что Разумкова может лишить мандата съезд "слуг", но...
Как увольнение Разумкова повлияло на рейтинг Зеленского
"Слуга народа" готовится устранить "друзей" Разумкова с должностей глав комитетов – источники
Последние новости
02:53
Американский форпост в Сирии атаковали — Reuters
01:55
СМИ: В Стамбуле задержали украинца — по обвинению в военном шпионаже
00:55
Более 100 человек погибли в наводнениях в Индии и Непале
23:51
В Украине могут "покраснеть" еще 7 областей, там усилят карантин
23:10
фото, видеоСБУ заявляет, что предотвратила потенциальные химические теракты
22:42
В Чехии расследуют слив секретной информации окружением президента Земана - СМИ
22:14
В Крыму усилили карантин и запретили пожилым людям выходить из дома
22:00
Новости экономики: Киев поднимает цены на транспорт, Рада рассматривает бюджет
21:49
В Финляндии граждан судят за отказ пройти тест на COVID
21:43
Официальный курс гривни продолжил укрепление
Все новости...