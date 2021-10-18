Арахамия рассказал, при каких условиях "слуги" могут забрать мандат у Разумкова

"Слуга народа" лишит Разумкова депутатского статуса, если он не будет исполнять обещания партии на выборах.

Источник: пресс-брифинг Давида Арахамии

Подробнее: Арахамия заявил, что партия не будет рассматривать возможность лишения депутатского мандата Разумкова, если он будет исполнять обещания из предвыборной программы "Слуга народа"

Прямая речь Арахамии: "Мы будем смотреть, каким образом господин Разумков - его же избрали избиратели "Слуги народа", - если он будет действовать в рамках тех обещаний, которые СН давала своим избирателям, и мы как партия будем это чувствовать, тогда он будет в "безопасной зоне". А если наоборот - тогда, наверное, "опасно".

Что этому предшествовало: