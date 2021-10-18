Арахамия рассказал, при каких условиях "слуги" могут забрать мандат у Разумкова
Понедельник, 18 октября 2021, 21:29
"Слуга народа" лишит Разумкова депутатского статуса, если он не будет исполнять обещания партии на выборах.
Источник: пресс-брифинг Давида Арахамии
Подробнее: Арахамия заявил, что партия не будет рассматривать возможность лишения депутатского мандата Разумкова, если он будет исполнять обещания из предвыборной программы "Слуга народа"
Прямая речь Арахамии: "Мы будем смотреть, каким образом господин Разумков - его же избрали избиратели "Слуги народа", - если он будет действовать в рамках тех обещаний, которые СН давала своим избирателям, и мы как партия будем это чувствовать, тогда он будет в "безопасной зоне". А если наоборот - тогда, наверное, "опасно".
Что этому предшествовало:
- Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук считает возможным лишения Разумкова, но, по его словам, "нужно учитывать морально-этические, политические и юридические вопросы"
- Арахамия уже заявлял журналистам 7 октября, что юристы партии исследуют возможность начала процедуры лишения Разумкова представительского мандата. Однако партия еще не определилась, хочет лишить его депутатского статуса.
- 7 октября Дмитрия Разумкова уволили с должности председателя Верховной Рады.