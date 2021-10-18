Зеленський впевнений, що до кінця року в Україні з’явиться глава САП
Президент Володимир Зеленський впевнений, що до кінця року в Україні з’явиться очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а комісія з його відбору прискорить роботу.
Джерело: Зеленський в інтерв’ю телеканалу ICTV
Пряма мова Зеленського: "Наразі при деяких змінах у керівництві Верховної Ради ми пришвидшимо голосування другого читання закону про НАБУ, це буде точно. Впевнений, що ми проголосуємо за цей закон наступного тижня.
Щодо нового керівника САП, я також був здивований тим, що комісія не може зібратися до остаточного етапу конкурсу. Ми трішки попрацювали. Я думаю, що найближчими днями ця комісія збереться і також у нас буде завершений конкурс. В цьому році ми нарешті отримаємо прокурора САП".
Деталі: Президент також нагадав про свої досягнення у судовій реформі - ухвалення Радою законів про Вищу кваліфікаційну комісію суддів та про Вищу раду правосуддя.
Що передувало:
- Попередній очільник спеціалізованої прокуратури Назар Холодницький написав заяву про звільнення у серпні 2020 року.
- Прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу.
- Посольства ЄС і США в Україні прямо заявляли, що від прозорості обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залежатиме подальша підтримка України.
- Комісія з відбору кадрів у САП складається з 11 осіб: 4 представників ради прокурорів, яких раніше визначили, та 7 делегованих Верховною Радою.
- Попередній очільник спеціалізованої прокуратури Назар Холодницький написав заяву про звільнення у серпні 2020 року.
- Засідання комісії, яка має обрати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, не відбулося 9 жовтня через відсутність кворуму.