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Зеленський впевнений, що до кінця року в Україні з’явиться глава САП

Понеділок, 18 жовтня 2021, 22:47
Зеленський впевнений, що до кінця року в Україні з’явиться глава САП
фото: офіс президента

Президент Володимир Зеленський впевнений, що до кінця року в Україні з’явиться очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а комісія з його відбору прискорить роботу.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю телеканалу ICTV

Пряма мова Зеленського: "Наразі при деяких змінах у керівництві Верховної Ради ми пришвидшимо голосування другого читання закону про НАБУ, це буде точно. Впевнений, що ми проголосуємо за цей закон наступного тижня.

Щодо нового керівника САП, я також був здивований тим, що комісія не може зібратися до остаточного етапу конкурсу. Ми трішки попрацювали. Я думаю, що найближчими днями ця комісія збереться і також у нас буде завершений конкурс. В цьому році ми нарешті отримаємо прокурора САП".

Деталі: Президент також нагадав про свої досягнення у судовій реформі - ухвалення Радою законів про Вищу кваліфікаційну комісію суддів та про Вищу раду правосуддя.

Що передувало:

  • Попередній очільник спеціалізованої прокуратури Назар Холодницький написав заяву про звільнення у серпні 2020 року.
  • Прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу.
  • Посольства ЄС і США в Україні прямо заявляли, що від прозорості обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залежатиме подальша підтримка України.
  • Комісія з відбору кадрів у САП складається з 11 осіб: 4 представників ради прокурорів, яких раніше визначили, та 7 делегованих Верховною Радою.
  • Попередній очільник спеціалізованої прокуратури Назар Холодницький написав заяву про звільнення у серпні 2020 року.
  • Засідання комісії, яка має обрати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, не відбулося 9 жовтня через відсутність кворуму.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийАнтикорупційна прокуратурареформи
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