Зеленський впевнений, що до кінця року в Україні з’явиться глава САП

Президент Володимир Зеленський впевнений, що до кінця року в Україні з’явиться очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а комісія з його відбору прискорить роботу.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю телеканалу ICTV

Пряма мова Зеленського: "Наразі при деяких змінах у керівництві Верховної Ради ми пришвидшимо голосування другого читання закону про НАБУ, це буде точно. Впевнений, що ми проголосуємо за цей закон наступного тижня.

Щодо нового керівника САП, я також був здивований тим, що комісія не може зібратися до остаточного етапу конкурсу. Ми трішки попрацювали. Я думаю, що найближчими днями ця комісія збереться і також у нас буде завершений конкурс. В цьому році ми нарешті отримаємо прокурора САП".

Деталі: Президент також нагадав про свої досягнення у судовій реформі - ухвалення Радою законів про Вищу кваліфікаційну комісію суддів та про Вищу раду правосуддя.

Що передувало: