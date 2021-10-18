Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский уверен, что до конца года в Украине появится глава САП

Понедельник, 18 октября 2021, 22:47
Зеленский уверен, что до конца года в Украине появится глава САП
фото: офис президента

Президент Владимир Зеленский уверен, что до конца года в Украине появится глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а комиссия по его отбору ускорит работу.

Источник: Зеленский в интервью телеканалу ICTV

Прямая речь Зеленского: "Сейчас при некоторых изменениях в руководстве Верховной Рады мы ускорим голосования второго чтения закона о НАБУ, это будет точно. Уверен, что мы проголосуем за этот закон на следующей неделе.

Относительно нового руководителя САП, я также был удивлен тем, что комиссия не может собраться до окончательного этапа конкурса. Мы немного поработали. Я думаю, что в ближайшие дни эта комиссия соберется и также у нас будет завершен конкурс. В этом году мы наконец получим прокурора САП".

Детали: Президент также напомнил о своих достижениях в судебной реформе - принятие Радой законов о Высшей квалификационной комиссии судей и о Высшем совете правосудия.

Что предшествовало:

  • Предыдущий глава специализированной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении в августе 2020 года.
  • В конце августа четверо членов комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) заявили о проблемах с конкурсом и попытках повлиять изнутри на его результаты и в связи с этим не исключают своего выхода из комиссии.
  • Прозрачное и соответствующее критериям избрания нового главы САП является одним из критериев так называемого механизма приостановлении безвиза со стороны Евросоюза.
  • Посольства ЕС и США в Украине прямо заявляли, что от прозрачности избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.
  • Комиссия по отбору кадров в САП состоит из 11 человек: 4 представителя совета прокуроров, которых ранее определили, и 7 делегированных Верховной Радой.

Роман Петренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийАнтикоррупционная прокуратурареформы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Все новости...
Зеленский
Зеленский провел совещание в Замке Любарта: обсуждали северную границу
Дуда и Зеленский неожиданно приехали в Луцк
Зеленский во Львове принял участие в молебне за Украину
Последние новости
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
12:50
Погода на среду: будет облачно с прояснениями, местами дождь
12:49
Действительно ли обезжиренные молочные продукты более полезны для здоровья – объясняют ученые
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
Все новости...
Реклама: