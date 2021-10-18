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Зеленский уверен, что до конца года в Украине появится глава САП

Понедельник, 18 октября 2021, 22:47
фото: офис президента

Президент Владимир Зеленский уверен, что до конца года в Украине появится глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а комиссия по его отбору ускорит работу.

Источник: Зеленский в интервью телеканалу ICTV

Прямая речь Зеленского: "Сейчас при некоторых изменениях в руководстве Верховной Рады мы ускорим голосования второго чтения закона о НАБУ, это будет точно. Уверен, что мы проголосуем за этот закон на следующей неделе.

Относительно нового руководителя САП, я также был удивлен тем, что комиссия не может собраться до окончательного этапа конкурса. Мы немного поработали. Я думаю, что в ближайшие дни эта комиссия соберется и также у нас будет завершен конкурс. В этом году мы наконец получим прокурора САП".

Детали: Президент также напомнил о своих достижениях в судебной реформе - принятие Радой законов о Высшей квалификационной комиссии судей и о Высшем совете правосудия.

Что предшествовало:

  • Предыдущий глава специализированной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении в августе 2020 года.
  • В конце августа четверо членов комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) заявили о проблемах с конкурсом и попытках повлиять изнутри на его результаты и в связи с этим не исключают своего выхода из комиссии.
  • Прозрачное и соответствующее критериям избрания нового главы САП является одним из критериев так называемого механизма приостановлении безвиза со стороны Евросоюза.
  • Посольства ЕС и США в Украине прямо заявляли, что от прозрачности избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.
  • Комиссия по отбору кадров в САП состоит из 11 человек: 4 представителя совета прокуроров, которых ранее определили, и 7 делегированных Верховной Радой.

Роман Петренко, УП
Темы: ЗеленскийАнтикоррупционная прокуратурареформы
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