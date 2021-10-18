Зеленский уверен, что до конца года в Украине появится глава САП

Президент Владимир Зеленский уверен, что до конца года в Украине появится глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а комиссия по его отбору ускорит работу.

Источник: Зеленский в интервью телеканалу ICTV

Прямая речь Зеленского: "Сейчас при некоторых изменениях в руководстве Верховной Рады мы ускорим голосования второго чтения закона о НАБУ, это будет точно. Уверен, что мы проголосуем за этот закон на следующей неделе.

Относительно нового руководителя САП, я также был удивлен тем, что комиссия не может собраться до окончательного этапа конкурса. Мы немного поработали. Я думаю, что в ближайшие дни эта комиссия соберется и также у нас будет завершен конкурс. В этом году мы наконец получим прокурора САП".

Детали: Президент также напомнил о своих достижениях в судебной реформе - принятие Радой законов о Высшей квалификационной комиссии судей и о Высшем совете правосудия.

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