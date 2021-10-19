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На Чернігівщині від коронавірусу помер підліток

Вівторок, 19 жовтня 2021, 04:46
На Чернігівщині від коронавірусу помер підліток
фото: Getty Images

У місті Корюківка Чернігівської області від коронавірусу помер 9-класник.

Джерело: Корюківська міська рада у facebook, Суспільне

Пряма мова мера Корюківки: "Сьогодні маємо першу смерть дитини від COVID-19.

У хлопчика були супутні захворювання, але цю хворобу йому хтось передав. Передав, тому що немає колективного імунітету, нема дотримання маскового режиму".

Деталі: Як повідомляє Суспільне, підліток з суботи перебував на лікуванні в обласній дитячій лікарні в Чернігові.

Нагадаємо: Упродовж останніх тижнів у США дитяча захворюваність на коронавірус б’є рекорди й вже перевищила середній показник захворюваності серед дорослого населення країни.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що відсоток дітей серед хворих на COVID-19 в Україні не збільшився, порівняно з хвилею коронавірусу навесні.

Теми: коронавірусдіти
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