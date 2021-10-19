На Чернігівщині від коронавірусу помер підліток
У місті Корюківка Чернігівської області від коронавірусу помер 9-класник.
Джерело: Корюківська міська рада у facebook, Суспільне
Пряма мова мера Корюківки: "Сьогодні маємо першу смерть дитини від COVID-19.
У хлопчика були супутні захворювання, але цю хворобу йому хтось передав. Передав, тому що немає колективного імунітету, нема дотримання маскового режиму".
Деталі: Як повідомляє Суспільне, підліток з суботи перебував на лікуванні в обласній дитячій лікарні в Чернігові.
Нагадаємо: Упродовж останніх тижнів у США дитяча захворюваність на коронавірус б’є рекорди й вже перевищила середній показник захворюваності серед дорослого населення країни.
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що відсоток дітей серед хворих на COVID-19 в Україні не збільшився, порівняно з хвилею коронавірусу навесні.