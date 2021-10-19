В Черниговской области от коронавируса умер подросток

В городе Корюковка Черниговской области от коронавируса умер 9-классник.

Источник: Корюковская городской совет в facebook, Общественное

Прямая речь мэра Корюковки: "Сегодня есть первая смерть ребенка от COVID-19.

У мальчика были сопутствующие заболевания, но эту болезнь ему кто-то передал. Передал, потому что нет коллективного иммунитета; нет соблюдения масочного режима ".

Детали: Как сообщает Общественное, подросток с субботы находился на лечении в областной детской больнице в Чернигове.

Напомним: На протяжении последних недель в США детская заболеваемость коронавирусом бьет рекорды и уже превысила средний показатель заболеваемости среди взрослого населения страны.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что процент детей среди больных COVID-19 в Украине не увеличился, по сравнению с весенней волной коронавируса.