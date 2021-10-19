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В Черниговской области от коронавируса умер подросток

Вторник, 19 октября 2021, 04:46
В Черниговской области от коронавируса умер подросток
фото: Getty Images

В городе Корюковка Черниговской области от коронавируса умер 9-классник.

Источник: Корюковская городской совет в facebook, Общественное

Прямая речь мэра Корюковки: "Сегодня есть первая смерть ребенка от COVID-19.

У мальчика были сопутствующие заболевания, но эту болезнь ему кто-то передал. Передал, потому что нет коллективного иммунитета; нет соблюдения масочного режима ".

Детали: Как сообщает Общественное, подросток с субботы находился на лечении в областной детской больнице в Чернигове.

Напомним: На протяжении последних недель в США детская заболеваемость коронавирусом бьет рекорды и уже превысила средний показатель заболеваемости среди взрослого населения страны.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что процент детей среди больных COVID-19 в Украине не увеличился, по сравнению с весенней волной коронавируса.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусдети
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