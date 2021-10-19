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Окупанти на Донбасі провокують вогонь у відповідь – штаб ООС

Вівторок, 19 жовтня 2021, 07:42
Окупанти на Донбасі провокують вогонь у відповідь – штаб ООС
фото: штаб ООС

Упродовж доби 18 жовтня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Збройні формування Російської Федерації продовжують обстрілювати позиції Збройних Сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь".

"Щоб змусити противника припинити вогневу активність, наші захисники відкривали вогонь у відповідь".

Деталі: Позиції українських воїнів біля Пісків ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Новолуганського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

В районі Авдіївки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.

В бік Водяного, що на Приазов’ї, найманці застосували ручні та автоматичні протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.

Неподалік Кримського ворожі збройні формування двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та  великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна
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