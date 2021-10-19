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Оккупанты на Донбассе провоцируют ответный огонь – штаб ООС

Вторник, 19 октября 2021, 07:42
фото: штаб ООС

В течение суток 18 октября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины с целью поддержания напряжения и провоцирования ответного огня".

"Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, наши защитники открывали огонь".

Детали: Позиции украинских воинов у Песков враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Новолуганского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

В районе Авдеевки противник совершил обстрел из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Водяного, что на Приазовье, наемники применили ручные и автоматические противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

Неподалеку Крымского враждебные вооруженные формирования дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Луганской области зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии соприкосновения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассвойна
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