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У Києві зростає кількість смертей від covid: найбільше з травня

Вівторок, 19 жовтня 2021, 10:40
Фото unsplash.com

26 людей померли у Києві від коронавірусу за добу 18 жовтня – це найбільша кількість смертей з 12 травня, коли померли 29 хворих.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "26 летальних випадків від вірусу (за добу – ред.): 19 жінок від 48 до 86 років та 7 чоловіків від 46 до 86 років".

Деталі: За минулу добу у столиці зареєстрували 837 нових випадків коронавірусу. Серед нових хворих 467 жінок віком від 18 до 95 років, 304 чоловіки віком від 18 до 88 років, 35 дівчаток від 3 місяців до 17 років і 31 хлопчик від 1 місяця до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (182), Дарницькому (129) та в Святошинському (123) районах.

Також зросла кількість госпіталізацій хворих на covid – 145 осіб за добу. Крім того, поклали у лікарні 376 людей з підозрою на covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 245 483 підтверджених випадки коронавірусу, 5 712 хворих померли, водночас подолали вірус 224 834 мешканці столиці, з них 246 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія:

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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