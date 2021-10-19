Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Киеве растет количество смертей от covid: больше всего с мая

Вторник, 19 октября 2021, 10:40
Фото unsplash.com

26 человек умерли в Киеве от коронавируса за сутки 18 октября – это наибольшее количество с 12 мая, когда умерли 29 больных.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "26 летальных случаев от вируса (за сутки – ред.): 19 женщин от 48 до 86 лет и 7 мужчин от 46 до 86 лет".

Детали: За минувшие сутки в столице зарегистрировали 837 новых случаев коронавируса. Среди новых больных 467 женщин в возрасте от 18 до 95 лет, 304 мужчины в возрасте от 18 до 88 лет, 35 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 31 мальчик от 1 месяца до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (182), Дарницком (129) и в Святошинском (123) районах.

Также выросло количество госпитализаций больных covid – 145 человек за сутки. Кроме того, положили в больницу 376 человек с подозрением на covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице уже 245 483 подтвержденных случая коронавируса, 5 712 больных умерли, вместе с тем преодолели вирус 224 834 жителя столицы, из них 246 за минувшие сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

Первых пассажиров без ковид-документов не пустили в поезда

Пусть весь мир увидит: Украина готова пустить к боевику Косяку Красный Крест

картаОксид серы с вулкана на Канарах накрыл Украину: возможен кислый дождь

НБУ существенно ухудшил прогноз ВВП Украины

фотоВ Греции задержали ветерана АТО, осужденного в Литве за военные преступления 1991 года

картаВ Украине прогнозируют почти летнюю погоду

Все новости...
Киев
В Киев прибыл глава Пентагона
В Киеве уже есть все основания объявлять "красную" зону – Радуцкий
Столичное метро будет работать дольше во вторник, но могут закрыть три станции
Последние новости
18:23
Пробное ВНО-2022: объявили даты регистрации и проведения
17:52
Гривна на закрытии межбанка ослабла
17:48
фотоСиловики нагрянули с обысками в "Муниципальную охрану" Киева
17:44
Рада приняла за основу закон по упрощению процедур регистрации сортов растений
17:43
фотоКривой Рог накрыла пыльная буря
17:41
Работника ГБР задержали и подозревают в провокации подкупа
17:38
Вакцина Pfizer на 90% эффективна против COVID-19 у подростков
17:27
Первых пассажиров без ковид-документов не пустили в поезда
17:25
Украина настаивает на объективном рассмотрении дела задержанного в Греции ветерана АТО - МИД
17:18
Госзерновая корпорация получила план реструктуризации китайского кредита
Все новости...