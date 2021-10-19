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В Киеве растет количество смертей от covid: больше всего с мая

Вторник, 19 октября 2021, 10:40
В Киеве растет количество смертей от covid: больше всего с мая
Фото unsplash.com

26 человек умерли в Киеве от коронавируса за сутки 18 октября – это наибольшее количество с 12 мая, когда умерли 29 больных.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "26 летальных случаев от вируса (за сутки – ред.): 19 женщин от 48 до 86 лет и 7 мужчин от 46 до 86 лет".

Детали: За минувшие сутки в столице зарегистрировали 837 новых случаев коронавируса. Среди новых больных 467 женщин в возрасте от 18 до 95 лет, 304 мужчины в возрасте от 18 до 88 лет, 35 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 31 мальчик от 1 месяца до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (182), Дарницком (129) и в Святошинском (123) районах.

Также выросло количество госпитализаций больных covid – 145 человек за сутки. Кроме того, положили в больницу 376 человек с подозрением на covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице уже 245 483 подтвержденных случая коронавируса, 5 712 больных умерли, вместе с тем преодолели вирус 224 834 жителя столицы, из них 246 за минувшие сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория: 

Украинская правда

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Темы: Киевкоронавирус
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