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У Києві найбільше з травня смертей від Covid

Вівторок, 12 жовтня 2021, 10:15
У Києві найбільше з травня смертей від Covid
Фото КМДА

25 людей померли у Києві від коронавірусу за добу 11 жовтня – це найбільша кількість смертей з 12 травня, коли померли 29 хворих.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "25 летальних випадків від вірусу. 628 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (за добу – ред.)".  

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили у Солом’янському (104), Дарницькому (89) та в Оболонському (78) районах.

84 хворих на коронавірус госпіталізували, також поклали до лікарень 311 людей з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 240 884 підтверджених випадки коронавірусу, 5 576 хворих померли, подолали вірус 222 881 мешканець міста, з них 198 – за минулу добу.

Передісторія:

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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