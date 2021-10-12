У Києві найбільше з травня смертей від Covid

25 людей померли у Києві від коронавірусу за добу 11 жовтня – це найбільша кількість смертей з 12 травня, коли померли 29 хворих.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "25 летальних випадків від вірусу. 628 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (за добу – ред.)".

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили у Солом’янському (104), Дарницькому (89) та в Оболонському (78) районах.

84 хворих на коронавірус госпіталізували, також поклали до лікарень 311 людей з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 240 884 підтверджених випадки коронавірусу, 5 576 хворих померли, подолали вірус 222 881 мешканець міста, з них 198 – за минулу добу.

Передісторія:

За добу 9 квітня у Києві померла 51 людина – це була найбільша добова кількість із початку пандемії.

Восени знову зростає кількість хворих на коронавірус: за добу 8 жовтня у столиці зафіксували 863 випадки Covid-19, що є найбільшим добовим показником із 29 квітня, коли було виявлено 868 хворих.

1 жовтня у Києві різко збільшилася кількість померлих за добу – 22 людини.

За добу 10 жовтня у столиці помер від коронавірусу 21 хворий.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП