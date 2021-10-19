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Стефанчук і Корнієнко не збираються йти з посад у партії "Слуга народу"

Вівторок, 19 жовтня 2021, 13:51
КОРНІЄНКО І СТЕФАНЧУК У ПРЕЗИДІЇ ВР, ФОТО ЗІ SLUGA-NARODU.COM

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і його перший заступник Олександр Корнієнко не будуть покидати керівні посади у партії "Слуга народу", але частину своїх функцій передадуть новостовореном партійному органу. 

Джерело: Корнієнко на брифінгу в парламенті 

Пряма мова: "Щодо мого очільництва партією "Слуга народу" – закон не має заборон щодо цього, це політична посада. Голова Верховної Ради, перший заступник і заступник голови Верховної Ради – це політичні посади, як і голова партії. Немає обмежень. Це не державна служба, це просто окремі посади публічної служби, скажімо так.

Руслан Стефанчук є членом політичної ради партії "Слуга народу" тривалий час і заступником голови політичної партії. Ніяких обмежень щодо цього немає. Обмеження можуть бути не юридичні, а організаційні. З цим ми будемо працювати, у нас уже запланований з’їзд партії в листопаді (...)

На цьому з'їзді ми обговоримо оновлення формату роботи, створення допоміжного органу, який буде називатися президія політичної ради чи виконком політичної ради, – частину функцій з керівництва партії, яку зараз я виконую, ми зможемо туди делегувати. Тому що зараз у нас політична рада партії включає 73 людини – це знакова для нас цифра".

Деталі: За словами Корнієнка, президія чи виконком політради зможуть збиратися більш динамічно, ніж орган із 73 людей. 

У листопаді на з'їзді планується зібрати "основний актив" партії, 100-300 людей, якщо епідемічні заходи дозволять, уточнив Корнієнко

На запитання, як він планує поєднувати посаду першого віце-спікера парламенту та голови партії, Корнієнко сказав, що буде більше працювати й менше спати. 

Передісторія:

Олена Рощенко, УП
Теми: Олександр Корнієнко СтефанчукСлуга народуВерховна Рада


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