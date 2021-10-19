Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Стефанчук і Корнієнко не збираються йти з посад у партії "Слуга народу"

Вівторок, 19 жовтня 2021, 13:51
Стефанчук і Корнієнко не збираються йти з посад у партії Слуга народу
КОРНІЄНКО І СТЕФАНЧУК У ПРЕЗИДІЇ ВР, ФОТО ЗІ SLUGA-NARODU.COM

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і його перший заступник Олександр Корнієнко не будуть покидати керівні посади у партії "Слуга народу", але частину своїх функцій передадуть новостовореном партійному органу. 

Джерело: Корнієнко на брифінгу в парламенті 

Пряма мова: "Щодо мого очільництва партією "Слуга народу" – закон не має заборон щодо цього, це політична посада. Голова Верховної Ради, перший заступник і заступник голови Верховної Ради – це політичні посади, як і голова партії. Немає обмежень. Це не державна служба, це просто окремі посади публічної служби, скажімо так.

Руслан Стефанчук є членом політичної ради партії "Слуга народу" тривалий час і заступником голови політичної партії. Ніяких обмежень щодо цього немає. Обмеження можуть бути не юридичні, а організаційні. З цим ми будемо працювати, у нас уже запланований з’їзд партії в листопаді (...)

На цьому з'їзді ми обговоримо оновлення формату роботи, створення допоміжного органу, який буде називатися президія політичної ради чи виконком політичної ради, – частину функцій з керівництва партії, яку зараз я виконую, ми зможемо туди делегувати. Тому що зараз у нас політична рада партії включає 73 людини – це знакова для нас цифра".

Деталі: За словами Корнієнка, президія чи виконком політради зможуть збиратися більш динамічно, ніж орган із 73 людей. 

У листопаді на з'їзді планується зібрати "основний актив" партії, 100-300 людей, якщо епідемічні заходи дозволять, уточнив Корнієнко

На запитання, як він планує поєднувати посаду першого віце-спікера парламенту та голови партії, Корнієнко сказав, що буде більше працювати й менше спати. 

Передісторія:

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Олександр Корнієнко СтефанчукСлуга народуВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Олександр Корнієнко
Корнієнко прокоментував відсторонення Лероса від участі у засіданнях ВР
У Ради до вироку суду немає можливості позбавити Медведчука мандату – Корнієнко
Корнієнко каже, що ОПЗЖ в Раді не можна заборонити, але є варіант самоліквідації
Останні новини
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
Усі новини...
Реклама: