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Стефанчук и Корниенко не собираются уходить с постов в партии "Слуга народа"

Вторник, 19 октября 2021, 13:51
КОРНИЕНКО И СТЕФАНЧУК В ПРЕЗИДИУМЕ ВР, ФОТО СО SLUGA-NARODU.COM

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и его первый заместитель Александр Корниенко не будут покидать руководящие должности в партии "Слуга народа", но часть своих функций передадут новосозданному партийному органу.

Источник: Корниенко на брифинге в парламенте

Прямая речь: "Что касается моего руководства партией "Слуга народа" – закон не имеет запретов на этот счет, это политическая должность. Глава Верховной Рады, первый заместитель и заместитель главы Верховной Рады – это политические должности, как и глава партии. Нет ограничений. Это не государственная служба, это просто отдельные должности публичной службы, скажем так.

Руслан Стефанчук является членом политического совета партии "Слуга народа" длительное время и заместителем главы политической партии. Никаких ограничений на этот счет нет. Ограничения могут быть не юридические, а организационные. С этим мы будем работать, у нас уже запланирован съезд партии в ноябре (...).

На этом съезде мы обсудим обновление формата работы, создание вспомогательного органа, который будет называться президиум политсовета или исполком политического совета, – часть функций по руководству партии, которую сейчас я выполняю, мы сможем туда делегировать. Потому что сейчас у нас политический совет партии включает 73 человека – это знаковая для нас цифра".

Детали: По словам Корниенко, президиум или исполком политсовета смогут собираться более динамично, чем орган из 73 человек.

В ноябре на съезде планируется собрать "основной актив" партии, 100-300 человек, если эпидемические меры позволят, уточнил Корниенко

На вопрос, как он планирует совмещать должность первого вице-спикера парламента и главы партии, Корниенко сказал, что будет больше работать и меньше спать.

Предыстория:

  • 8 октября Руслан Стефанчук возглавил парламент вместо Дмитрия Разумкова, отозванного с должности главы Верховной Рады по инициативе фракции "Слуга народа".
  • 19 октября народные депутаты избрали первым заместителем главы Верховной Рады нардепа из "Слуги народа" Александра Корниенко.

Алена Рощенко, УП
Темы: Александр Корниенко СтефанчукСлуга народаВерховная Рада
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