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За виключення Буймістер з фракції "слуг" уже збирають голоси

Вівторок, 19 жовтня 2021, 14:41

В середині фракції "Слуга народу" збирають підписи за виключення зі свого складу народної депутатки Людмили Буймістер, яка голосувала проти законопроєкту про олігархів.

Джерело: "Укрінформ", який цитує заступницю голови фракції "Слуга народу" Євгенію Кравчук з брифінгу в кулуарах Верховної Ради у вівторок, коментар Кравчук "УП"

Пряма мова Кравчук:  "Воно (рішення про виключення Буймістер із фракції, - ред.) буде розтягнуте в часі. Ми збираємо підписи. Тому мені складно сказати, скільки потрібно буде часу.

Очевидно, що цього тижня буде найбільш активний збір підписів, бо в пленарний тиждень усі народні депутати є в залі".

Деталі: Кравчук передбачає, що виключення Буймістер із фракції підтримає переважна більшість членів монобільшості. Також вона нагадала, що Буймістер "вже давно почала сольну опозиційну кар'єру, тому вона може її продовжити просто як позафракційна".

У Буймістер, за словами Кравчук, був один із найнижчих рівнів голосування разом із фракцією серед усіх народних депутатів.

В коментарі "Українській правді" Кравчук уточнила, що для прийняття рішення про виключення нардепа, необхідно, щоб це підтримали більше 70% членів фракції.

Передісторія:

  • У понеділок 18 жовтня на своєму засіданні "Слуги народу" вирішили ініціювати процедуру вигнання нардепки Людмили Буймістер зі свого складу.
  • Буймістер у Трускавці нагородили премією"Червона кнопка року" – за натискання червоної кнопки під час голосування за принципові для партії законопроєкти.
  • 23 вересня Рада підтримала у другому читанні та в цілому президентський законопроєктпро олігархів №5599.

Теми: Слуга народуВерховна Рада


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