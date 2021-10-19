За исключение Буймистер из фракции "слуг" уже собирают голоса

В середине фракции "Слуга народа" собирают подписи за исключение из своего состава народного депутата Людмилы Буймистер, которая голосовала против законопроекта об олигархах.

Источник: "Укринформ", который цитирует заступнице председателя фракции "Слуга народа" Евгению Кравчук с брифинга в кулуарах Верховной Рады во вторник, комментарий Кравчук "УП"

Прямая речь Кравчук: "Оно (решение об исключении Буймистер из фракции, - ред.) будет растянуто во времени. Мы собираем подписи. Поэтому мне сложно сказать, сколько нужно будет времени.

Очевидно, что на этой неделе будет наиболее активный сбор подписей, потому что в пленарную неделю все народные депутаты есть в зале".

Детали: Кравчук предполагает, что исключение Буймистер из фракции поддержит подавляющее большинство членов монобольшинства. Также она напомнила, что Буймистер "уже давно начала сольную оппозиционную карьеру, поэтому она может ее продлить просто как внефракционный депутат".

У Буймистер, по словам Кравчук, был один из самых низких уровней голосования вместе с фракцией всех народных депутатов.

В комментарии "Украинской правде" Кравчук уточнила, что для принятия решения об исключении нардепа, необходимо, чтобы это поддержали более 70% членов фракции.

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