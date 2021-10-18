"Слуги" вирішили вигнати з фракції нардепку, яка не підтримала закон про олігархів

На своєму засіданні "Слуги народу" вирішили ініціювати процедуру вигнання нардепки Людмили Буймістер зі свого складу.

Джерело: прессекретарка "Слуги народу" Юлія Палійчук у Telegram, Буймістер в коментарі журналістам, яку цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Палійчук: "На засіданні фракції "Слуга народу" прийнято рішення ініціювати процедуру виключення Людмили Буймістер зі свого складу".

Деталі: Розмови про її виключення почалися ще 23 вересня після голосування проти закону про олігархів.

Пізніше вона назвала це "дешевою комунікаційною технологією", яку використовують для відволікання уваги від інших новин.

Буймістер заявила, що фракція прийняла рішення ініціювати її виключення без її присутності на засіданні 18 жовтня.

Пряма мова Буймістер: "По-перше, голосування проходило без моєї присутності на фракції, мене в той момент ще не було на фракції. Я так розумію, що це було дуже швидко, в перші хвилини.

Як мені переказали колеги, основою причиною, названою Давидом Арахамією, було те, що я часто з'являюся на екранах телебачення, що часто спілкуюся з журналістами й розповідаю позицію, що відрізняється від основної у фракції, щодо того, що відбувається в країні".

Нагадаємо: