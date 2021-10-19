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Франківщина та Львівщина наближаються до "червоної" зони поширення Covid-19

Вівторок, 19 жовтня 2021, 15:07
фото: УП

В Івано-Франківській та Львівській областях темпи поширення та завантаженість лікарень хворими на коронавірус наближаються до показників "червоної" зони карантину.

Джерело: Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ, ЛОДА

Пряма мова головного санлікаря області Руслана Савчука: "Прикарпаття наближається до червоної зони. Згідно показників МОЗ наша область потрапила до помаранчевої зони, яка визначається автоматично, коли спостерігається перевищення хоча б одного з таких показників.

Так, до "помаранчевої" зони через перевищення показників завантаженості ліжок із киснем потрапила Івано-Франківська область".

Деталі: За його словами, за минулу добу завантаженість ліжок з киснем на Прикарпатті становить - 67,1%, область рухається до "червоної" зони карантинних обмежень.

Савчук повідомив, що за попередню добу зафіксували 12 летальних випадків. Переважно серед людей старше 60 років.

На Івано-Франківщині спостерігається стабільний ріст захворюваності на COVID-19 протягом останніх 11 тижнів. Так, з першого червня в області захворіло 10 183 особи, серед них вакциновано тільки 3%.

У Львівській області другий день поспіль фіксують високі показники госпіталізації хворих на коронавірус та завантаженості ліжок з киснем.

За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, якщо ситуація не зміниться, то за добу комісія ТЕБ і НС матиме підстави оголосити на Львівщині "червону" зону карантину.

Наразі на Львівщині перевищена кількість госпіталізованих з ковідом на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів. Показник завантаженості ліжкомісць з киснем два дні перевищений і становить 65%.

Пряма мова Чемериса: "Попри такі високі показники завантаженості і захворюваності, ситуація залишається контрольованою, але режим роботи є напружений і посилений".

Нагадаємо: 

  • Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська область із 18 жовтня перейшли у "червону" зону епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
  • З 15 жовтня Херсонська область також перейшла у "червону" зону епіденебезпеки через темпи поширення COVID-19.

Українська правда
Теми: Івано-ФранківськЛьвівщинакарантинCovid-2019коронавірус


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