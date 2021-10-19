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Франковщина и Львовщина приближаются к "красной" зоне распространения Covid-19

Вторник, 19 октября 2021, 15:07
фото: УП

В Ивано-Франковской и Львовской областях темпы распространения и загруженность больниц больными на коронавирус приближаются к показателям "красной" зоны карантина.

Источник: Ивано-Франковский областной центр по контролю и профилактике болезней Минздрава, ЛОГА

Прямая речь главного санитарного врача области Руслана Савчука: "Прикарпатье приближается к красной зоне. Согласно показателям Минздрава наша область попала в оранжевую зону, которая определяется автоматически, когда наблюдается превышение хотя бы одного из таких показателей.

Так, в "оранжевую" зону из-за превышения показателей загруженности коек с кислородом попала Ивано-Франковская область".

Детали: По его словам, за прошедшие сутки загруженность коек с кислородом на Прикарпатье составляет - 67,1%, область движется к "красной" зоне карантина.

Савчук сообщил, что за предыдущие сутки зафиксировали 12 летальных случаев. Преимущественно среди людей старше 60 лет.

На Ивано-Франковщине наблюдается стабильный рост заболеваемости COVID-19 в течение последних 11 недель. Так, с первого июня в области заболело 10 183 человека, среди них вакцинировано только 3%.

Во Львовской области второй день подряд фиксируют высокие показатели госпитализаций среди больных на коронавирус и загруженности коек с кислородом.

По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса, если ситуация не изменится, то за сутки комиссия ТЭБ и ЧС будет иметь основания объявить на Львовщине "красную" зону карантина.

Сейчас на Львовщине превышено количество госпитализированных с ковидом на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней. Показатель загруженности койкомест с кислородом два дня превышен и составляет 65%.

Прямая речь Чемериса: "Несмотря на такие высокие показатели загруженности и заболеваемости, ситуация остается контролируемой, но режим работы напряженный и усиленный".

Напомним: 

  • Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская область с 18 октября перешли в "красную" зону эпидемической опасности распространения COVID-19.
  • С 15 октября Херсонская область также перешла в "красную" зону эпидемической опасности из-за темпов распространения COVID-19.

Украинская правда
Темы: Ивано-ФранковскЛьвовщинакарантинCovid-2019коронавирус
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