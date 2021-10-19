Депутатку Буймістер виключили з фракції "Слуга народу"

Народну депутатку Людмилу Буймістер, яка голосувала проти законопроєкту про олігархів, виключили з фракції "Слуга народу".

Джерело: заява фракції, яку зачитав на засіданні у вівторок голова Верховної Ради Руслан Стефанчук

Пряма мова: "Прийшла інформація від фракції "Слуга народу", яка говорить про те, що відповідно до ч. 3 ст. 60 закону "Про регламент Верховної Ради" повідомляємо про виключення зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній раді 9-го скликання Буймістер Людмилу Анатоліївну".

Передісторія: У понеділок 18 жовтня на своєму засіданні "слуги народу" вирішили ініціювати процедуру вигнання нардепки Людмили Буймістер зі складу фракції. Буймістер у Трускавці нагородили премією "Червона кнопка року" – за натискання червоної кнопки під час голосування за принципові для партії законопроєкти.

23 вересня Рада підтримала у другому читанні та в цілому президентський законопроєкт про олігархів №5599. Буймістер за нього теж не голосувала.

У вівторок 19 жовтня в середині фракції "Слуга народу" збирали підписи за виключення Буймістер зі свого складу.