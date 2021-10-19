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Нардепа Буймистер исключили из фракции "Слуга народа"

Вторник, 19 октября 2021, 15:16
Нардепа Буймистер исключили из фракции Слуга народа
Людмила Буймистер, ФОТО: ее FACEBOOK

Народного депутата Людмилу Буймистер, которая голосовала против законопроекта об олигархах, исключили из фракции "Слуга народа".

Источник: заявление фракции, которое зачитал на заседании во вторник председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук

Прямая речь: "Пришла информация от фракции "Слуга народа", которая говорит о том, что в соответствии с ч. 3 ст. 60 закона "О регламенте Верховной Рады" сообщаем об исключении из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде 9-го созыва Буймистер Людмилу Анатольевну".

Предыстория: В понедельник 18 октября на своем заседании "слуги народа" решили инициировать процедуру изгнания нардепа Людмилы Буймистер из состава фракции. Буймистер в Трускавце наградили премией "Красная кнопка года" - за нажатие красной кнопки при голосовании за принципиальные для партии законопроекты.

23 сентября Рада поддержала во втором чтении и в целом президентский законопроект об олигархах №5599. Буймистер за него тоже не голосовала.

Во вторник 19 октября в середине фракции "Слуга народа" собирали подписи за исключение Буймистер из своего состава.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: Слуга народаВерховная Радаувольнение
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