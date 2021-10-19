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ФБР обшукує будинок близького до Путіна олігарха Дерипаски

Вівторок, 19 жовтня 2021, 20:49
ФБР обшукує будинок близького до Путіна олігарха Дерипаски
Олег Дерипаска фото: getty images

Агенти ФБР прийшли обшукувати будинок російського олігарха Олега Дерипаски в Вашингтоні.

Джерело: NBC News, російський "Интерфакс" з посиланням на представника Дерипаски

Деталі: Представник ФБР зазначив в коментарі виданню, що бюро проводить "правоохоронні дії в будинку", але не вдавався в деталі.

Дерипаска - мільярдер, його компанії провідні світові виробники продукції з алюмінію. Зокрема, йому належать Русал, EN+ Group Plc та АТ "ЄвроСібЕнерго", "Базовый Элемент", "Российский алюминий", група "ГАЗ". 

Активи Дерипаски зосередженні в енергетичному, будівельному, машинобудівному, авіаційному секторах.

У квітні 2018 року на нього наклали санкції міністерства фінансів США.

Він знаходиться під слідством у справі про відмивання грошей і звинувачується в "загрозі життю конкурентів, незаконному прослуховуванні телефонних розмов з державним чиновником і участі в здирництві та рекеті".

У 2020 році The Financial Times з посиланням на лист Мінфіну США повідомило, що Дерипаска міг відмивати гроші для російського президента Володимира Путіна, тому проти нього ввели санкції.

Upd. У Дерипаски підтвердили інформацію, але заявили, що ці будинки йому не належать.

Пряма мова: "ФБР дійсно зараз проводить обшуки в будинках, що належать родичам Олега Дерипаски. Обшуки проводяться на підставі двох судових ордерів, пов'язаних з американськими санкціями. Будинки, про які йде мова, розташовані в Нью-Йорку і Вашингтоні, сам Олег Дерипаска їх власником не є".

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Нагадаємо:

  • З 2018 року російський олігарх Олег Дерипаска разом із трьома компаніями, які перебувають у його власності, перебуває у санкційному списку України.
  • У червні 2021 року Україна ввела економічні санкції проти Дерипаски та інших російських олігархів та бізнесменів.
  • 16 вересня 2021 російські журналісти опублікували розслідування, в якому розповідається, що у міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова майже 20 років є коханка, яка впливає на справи МЗС РФ, а сам чиновник живе за рахунок олігарха Олега Дерипаски.

Українська правда

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Теми: олігархиСШАобшуки
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