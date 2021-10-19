ФБР обыскивает дом близкого к Путину олигарха Дерипаски

Агенты ФБР пришли обыскивать дом российского олигарха Олега Дерипаски в Вашингтоне.

Источник: NBC News, российский "Интерфакс" со ссылкой на представителя Дерипаски

Детали: Представитель ФБР отметил в комментарии изданию, что агентство проводит "правоохранительные действия в доме", но не стал вдаваться в подробности.

Дерипаска - миллиардер, его компании ведущие мировые производители продукции из алюминия. В частности, ему принадлежат "Русал", EN + Group Plc и АО "ЕвроСибЕнерго", "Базовый Элемент", "Российский алюминий", группа "ГАЗ".

Активы Дерипаски сосредоточении в энергетическом, строительном, машиностроительном, авиационном секторах.

В апреле 2018 года на него наложили санкции министерства финансов США.

Он находится под следствием по делу об отмывании денег и обвиняется в "угрозе жизни конкурентов, незаконном прослушивании телефонных разговоров с государственным чиновником и участии в вымогательстве и рэкете".

В 2020 году The Financial Times со ссылкой на письмо Минфина США сообщило, что Дерипаска мог отмывать деньги для российского президента Владимира Путина, поэтому против него ввели санкции.

Upd. У Дерипаски подтвердили эту информацию, но заявили, что эти дома не принадлежат ему.

Прямая речь: "ФБР действительно в настоящее время проводит обыски в домах, принадлежащих родственникам Олега Дерипаски. Обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне, сам Олег Дерипаска их собственником не является".

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Напомним: