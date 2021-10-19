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ФБР обыскивает дом близкого к Путину олигарха Дерипаски

Вторник, 19 октября 2021, 20:49
ФБР обыскивает дом близкого к Путину олигарха Дерипаски
Олег Дерипаска фото: getty images

Агенты ФБР пришли обыскивать дом российского олигарха Олега Дерипаски в Вашингтоне.

Источник: NBC News, российский "Интерфакс" со ссылкой на представителя Дерипаски

Детали: Представитель ФБР отметил в комментарии изданию, что агентство проводит "правоохранительные действия в доме", но не стал вдаваться в подробности.

Дерипаска - миллиардер, его компании ведущие мировые производители продукции из алюминия. В частности, ему принадлежат "Русал", EN + Group Plc и АО "ЕвроСибЕнерго", "Базовый Элемент", "Российский алюминий", группа "ГАЗ".

Активы Дерипаски сосредоточении в энергетическом, строительном, машиностроительном, авиационном секторах.

В апреле 2018 года на него наложили санкции министерства финансов США.

Он находится под следствием по делу об отмывании денег и обвиняется в "угрозе жизни конкурентов, незаконном прослушивании телефонных разговоров с государственным чиновником и участии в вымогательстве и рэкете".

В 2020 году The Financial Times со ссылкой на письмо Минфина США сообщило, что Дерипаска мог отмывать деньги для российского президента Владимира Путина, поэтому против него ввели санкции. 

Upd. У Дерипаски подтвердили эту информацию, но заявили, что эти дома не принадлежат ему.

Прямая речь: "ФБР действительно в настоящее время проводит обыски в домах, принадлежащих родственникам Олега Дерипаски. Обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне, сам Олег Дерипаска их собственником не является".

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Напомним:

  • С 2018 года российский олигарх Олег Дерипаска вместе с тремя компаниями, которые находятся в его собственности, попали под санкционный список Украины.
  • В июне 2021 года Украина ввела экономические санкции против Дерипаски и других российских олигархов и бизнесменов.
  • 16 сентября российские журналисты опубликовали расследование, в котором рассказывается, что у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова почти 20 лет есть любовница, которая влияет на дела МИДа РФ, а сам чиновник живет за счет олигарха Олега Дерипаски.

Украинская правда

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Темы: олигархиСШАобыски
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