Разумков кличе "слуг" на зустріч у понеділок
Субота, 2 жовтня 2021, 11:56
Голова ВР Дмитро Разумков офіційно запросив народних депутатів фракції "Слуга народу" на зустріч у понеділок, щоб обговорити його роботу на посаді голови парламенту.
Джерело: прессекретар Разумкова Ольга Туній у Facebook
Деталі: Туній опублікувала листа Разумкова на адресу голови фракції Давида Арахамії та членів фракції "Слуга народу".
Разумков запрошує депутатів у зв'язку з надходженням листа за підписом Арахамії щодо видачі підписних листів під пропозицією про відкликання Разумкова через незадовільну роботу на посаді голови ВР.
Він пропонує зустрітися в понеділок, 4 жовтня, о 18:00 у конференц-залі будівлі Верховної Ради.
Читайте також: Дмитро Разумков: У відставку я не збираюся
Передісторія:
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розпочав збір підписів за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Пізніше Арахамія подав друге звернення щодо звільнення Разумкова – вже особисто від себе.
- Разумков заявив, що "відразу розписав документ на Апарат Верховної Ради", і вже 30 вересня депутати отримають підписні листи.
- Арахамія пояснив, що відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова ініціював через "маленькі дрібниці, про які соромно говорити" та розходження у думках.
Українська правда