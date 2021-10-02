Разумков кличе "слуг" на зустріч у понеділок

Голова ВР Дмитро Разумков офіційно запросив народних депутатів фракції "Слуга народу" на зустріч у понеділок, щоб обговорити його роботу на посаді голови парламенту.

Джерело: прессекретар Разумкова Ольга Туній у Facebook

Деталі: Туній опублікувала листа Разумкова на адресу голови фракції Давида Арахамії та членів фракції "Слуга народу".

Разумков запрошує депутатів у зв'язку з надходженням листа за підписом Арахамії щодо видачі підписних листів під пропозицією про відкликання Разумкова через незадовільну роботу на посаді голови ВР.

Він пропонує зустрітися в понеділок, 4 жовтня, о 18:00 у конференц-залі будівлі Верховної Ради.

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