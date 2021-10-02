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Разумков кличе "слуг" на зустріч у понеділок

Субота, 2 жовтня 2021, 11:56
ФОТО: НАЗАРІЙ МАЗИЛЮК, УП

Голова ВР Дмитро Разумков офіційно запросив народних депутатів фракції "Слуга народу" на зустріч у понеділок, щоб обговорити його роботу на посаді голови парламенту.

Джерело: прессекретар Разумкова Ольга Туній у Facebook

Деталі: Туній опублікувала листа Разумкова на адресу голови фракції Давида Арахамії та членів фракції "Слуга народу".

Разумков запрошує депутатів у зв'язку з надходженням листа за підписом Арахамії щодо видачі підписних листів під пропозицією про відкликання Разумкова через незадовільну роботу на посаді голови ВР.

Він пропонує зустрітися в понеділок, 4 жовтня, о 18:00 у конференц-залі будівлі Верховної Ради.

 

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Передісторія:

  • Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розпочав збір підписів за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Пізніше Арахамія подав друге звернення щодо звільнення Разумкова – вже особисто від себе.
  • Разумков заявив, що "відразу розписав документ на Апарат Верховної Ради", і вже 30 вересня депутати отримають підписні листи.
  • Арахамія пояснив, що відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова ініціював через "маленькі дрібниці, про які соромно говорити" та розходження у думках.

Українська правда
Теми: Разумков ДмитроСлуга народуВерховна Рада


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