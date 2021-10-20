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Сутички в Єрусалимі: ізраїльська поліція заарештувала понад 20 палестинців

Середа, 20 жовтня 2021, 03:32
Сутички в Єрусалимі: ізраїльська поліція заарештувала понад 20 палестинців
фото з відкритих джерел

В Єрусалимі сталися сутички між палестинцями та ізраїльськими силовиками, в результаті яких заарештували 22 особи.

Джерело: The Jerusalem Post із посиланням на ізраїльські та палестинські ЗМІ

Деталі: За різними даними, від 20 до 55 палестинців отримали травми.

За даними ізраїльських ЗМІ, учасники заворушень напали на автобус, внаслідок чого водій автобуса та 16-річний підліток отримали легкі травми.

Також під час сутичок легкі поранення від закидання камінням отримав військовослужбовець з "Голані".

22 затриманих поліція звинуватила у закиданні камінням транспортних засобів і порушенні руху транспорту.

За даними палестинських джерел, 55 осіб дістали поранення протягом доби внаслідок сутичок.

Напруга у Старому місті зростає впродовж кількох днів.

Через загострення автобуси змінювали свій маршрут, аби оминати Дамаські ворота.

Нагадаємо: У травні, в останній день Рамадану, на Храмовій горі в Єрусалимі сталися жорстокі сутички між палестинцями та ізраїльськими силовиками.

На Храмовій горі в Єрусалимі в неділю, 18 липня, знову відбулися зіткнення палестинців з ізраїльською поліцією.

Теми: Ізраїль
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