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Столкновения в Иерусалиме: израильская полиция арестовала более 20 палестинцев

Среда, 20 октября 2021, 03:32
фото из открытых источников

В Иерусалиме произошли столкновения между палестинцами и израильскими силовиками, в результате которых арестовали 22 человека.

Источник: The Jerusalem Post со ссылкой на израильские и палестинские СМИ

Детали: По разным данным, от 20 до 55 палестинцев получили травмы.

По данным израильских СМИ, участники беспорядков напали на автобус, в результате чего водитель автобуса и 16-летний подросток получили легкие травмы.

Также во время столкновений легкие ранения от забрасывания камнями получил военнослужащий с "Голани".

22 задержанных полиция обвинила в забросе камнями транспортных средств и нарушении движения транспорта.

По данным палестинских источников, 55 человек получили ранения в течение суток в результате столкновений.

Напряжение в Старом городе растет в течение нескольких дней.

Из-за обострения автобусы меняли свой маршрут, чтобы обходить Дамасские ворота.

Напомним: В мае, в последний день Рамадана, на Храмовой горе в Иерусалиме произошли жестокие столкновения между палестинцами и израильскими силовиками.

На Храмовой горе в Иерусалиме в воскресенье, 18 июля, вновь произошли столкновения палестинцев с израильской полицией.

Темы: Израиль
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