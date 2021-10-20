Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Українці вважають, що зрив затримання "вагнерівців" – провина влади

Середа, 20 жовтня 2021, 10:53
ЗАТРИМАННЯ «ВАГНЕРІВЦІВ» У БІЛОРУСІ, ФОТО КДБ РБ

Більшість українців, котрі чули про зрив спецоперації українських спецслужб із затримання бойовиків Вагнера, вважають, що це провина політичного керівництва України.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 15-18 жовтня

Дослівно: "Серед респондентів, як принаймні щось чули (про спецоперацію вагнерівців – ред.), найбільше респондентів (39,5%) покладають відповідальність на передачу (злив) інформації з боку вищого політичного керівництва України. 

Ще 19,7% вважають, що це відбувалося через брак професіоналізму і помилки вищого політичного керівництва України. Інші варіанти обирали менше респондентів".

 

Деталі: За результатами опитування, про зрив спецоперації українських спецслужб із затримання бойовиків приватної армії Вагнер знають 51,5% українців.

З них лише 11,6% стверджують, що достатньо добре поінформовані, а 39,9% відповідають, що лише щось чули, але не знають деталей.

 

Дослідження тривало 15-18 жовтня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 1200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим і непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей) від 18 років і старше.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо:

  • 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 33-х іноземних громадян, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. Пізніше їх повернули до Росії.
  • Згідно з інформацією джерел УП, українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі. Однак, за даними ЗМІ, операція зірвалась після того, як силовики доповіли Офісу президента.

Українська правда
Теми: Вагнеропитуваннясоціологія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

мапаОксид сірки з вулкану на Канарах накрив Україну: можливий кислий дощ

НБУ суттєво погіршив прогноз ВВП України

фотоУ Греції затримали ветерана АТО, засудженого в Литві за воєнні злочини 1991 року

мапаВ Україні прогнозують майже літню погоду

Влада спрощує самоізоляцію після мандрів: "Вдома" – лише на 72 години

інфографіка Ще одна область отримала показники "червоної" зони

Усі новини...
Вагнер
Зеленський каже, що говорив про "вагнерівців" з Лукашенком ще до їх затримання
Лукашенко каже, що ні з України, ні з РФ йому про "вагнерівців" не повідомляли
"ПВК Вагнера" відмовилась від бойовиків ОРДЛО для операції в Африці – BBC
Останні новини
16:25
фото, відео ОПЗЖ про "виключення Киви": брудний вкид, спрямований на розкол партії
16:10
Голова НБУ про облікову ставку: Політична мотивація не вписується у контекст сьогодення
16:05
Хай весь світ побачить: Україна готова пустити до бойовика Косяка Червоний Хрест
16:02
ВАКС відмовився конфіскувати елітну квартиру нардепа "Батьківщини"
16:01
мапаОксид сірки з вулкану на Канарах накрив Україну: можливий кислий дощ
16:00
Польська PGNiG попередила Німеччину про загрози запуску "Північного потоку-2"
15:46
Україна отримає від ЄС 600 млн євро в кінці жовтня-на початку листопада
15:35
Шевченко назвав ключові ризики для української економіки
15:34
Без зміцнення гривні інфляція могла би бути вище – НБУ
15:20
В "Укрзалізниці" знову мільйонні розтрати на закупівлі вугілля - САП
Усі новини...