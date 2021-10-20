Українці вважають, що зрив затримання "вагнерівців" – провина влади

Більшість українців, котрі чули про зрив спецоперації українських спецслужб із затримання бойовиків Вагнера, вважають, що це провина політичного керівництва України.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 15-18 жовтня

Дослівно: "Серед респондентів, як принаймні щось чули (про спецоперацію вагнерівців – ред.), найбільше респондентів (39,5%) покладають відповідальність на передачу (злив) інформації з боку вищого політичного керівництва України.

Ще 19,7% вважають, що це відбувалося через брак професіоналізму і помилки вищого політичного керівництва України. Інші варіанти обирали менше респондентів".

Деталі: За результатами опитування, про зрив спецоперації українських спецслужб із затримання бойовиків приватної армії Вагнер знають 51,5% українців.

З них лише 11,6% стверджують, що достатньо добре поінформовані, а 39,9% відповідають, що лише щось чули, але не знають деталей.

Дослідження тривало 15-18 жовтня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 1200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим і непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей) від 18 років і старше.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.

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