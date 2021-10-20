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Українці вважають, що зрив затримання "вагнерівців" – провина влади

Середа, 20 жовтня 2021, 10:53
Українці вважають, що зрив затримання вагнерівців – провина влади
ЗАТРИМАННЯ «ВАГНЕРІВЦІВ» У БІЛОРУСІ, ФОТО КДБ РБ

Більшість українців, котрі чули про зрив спецоперації українських спецслужб із затримання бойовиків Вагнера, вважають, що це провина політичного керівництва України.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 15-18 жовтня

Дослівно: "Серед респондентів, як принаймні щось чули (про спецоперацію вагнерівців – ред.), найбільше респондентів (39,5%) покладають відповідальність на передачу (злив) інформації з боку вищого політичного керівництва України. 

Ще 19,7% вважають, що це відбувалося через брак професіоналізму і помилки вищого політичного керівництва України. Інші варіанти обирали менше респондентів".

 

Деталі: За результатами опитування, про зрив спецоперації українських спецслужб із затримання бойовиків приватної армії Вагнер знають 51,5% українців.

З них лише 11,6% стверджують, що достатньо добре поінформовані, а 39,9% відповідають, що лише щось чули, але не знають деталей.

 

Дослідження тривало 15-18 жовтня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 1200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим і непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей) від 18 років і старше.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо:

  • 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 33-х іноземних громадян, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. Пізніше їх повернули до Росії.
  • Згідно з інформацією джерел УП, українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі. Однак, за даними ЗМІ, операція зірвалась після того, як силовики доповіли Офісу президента.

Українська правда

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Теми: Вагнеропитуваннясоціологія
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