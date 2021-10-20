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Украинцы считают, что срыв задержания "вагнеровцев" – вина власти

Среда, 20 октября 2021, 10:53
Украинцы считают, что срыв задержания вагнеровцев – вина власти
ЗАДЕРЖАНИЕ «ВАГНЕРОВЦЕВ» В БЕЛАРУСИ, ФОТО КГБ РБ

Большинство украинцев, которые слышали о срыве спецоперации украинских спецслужб по задержанию боевиков Вагнера, считают, что это вина политического руководства Украины.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 15-18 октября

Дословно: "Среди респондентов, которые хоть что-то слышали (о спецоперации вагнеровцев - ред.), больше всего респондентов (39,5%) возлагают ответственность на передачу (слив) информации со стороны высшего политического руководства Украины.

Еще 19,7% считают, что это происходило из-за нехватки профессионализма высшего политического руководства Украины. Другие варианты выбирали меньше респондентов".

 

Детали: По результатам опроса, о срыве спецоперации украинских спецслужб по задержанию боевиков частной армии Вагнер знают 51,5% украинцев.

Из них только 11,6% утверждают, что достаточно хорошо информированы, а 39,9% отвечают, что только что-то слышали, но не знают деталей.

 

Исследование проходило 15-18 октября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей) от 18 лет и старше.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Напомним:

  • 29 июля 2020 в Беларуси задержали 33-х иностранных граждан, оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. Позже их вернули в Россию.
  • Согласно информации источников УП, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ПВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако, по данным СМИ, операция сорвалась после того, как силовики доложили Офиса президента.

Украинская правда
Темы: Вагнеропроссоциология
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