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Москва офіційно визнала участь росіян у війні на сході України - українська сторона в ТКГ

Середа, 20 жовтня 2021, 11:23
Москва офіційно визнала участь росіян у війні на сході України - українська сторона в ТКГ
фото з сайту Армія Inform

Вимагаючи від України забезпечити консульський доступ до затриманого на Донбасі громадянина Росії, Міністерство закордонних справ РФ визнало участь своїх громадян у збройному конфлікті на Сході України, заявляє українська сторона в ТКГ.

Джерело: заява Української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу

Дослівно: "МЗС РФ офіційно визнав участь російських громадян в збройному конфлікті на сході України.

Вітаємо російських представників з цим мужнім кроком: визнавати реальність після восьми років послідовної брехні важко.

Бажаємо російській дипломатії сил та натхнення у взятті наступного бар’єру: офіційного визнання повної відповідальності керівництва РФ за розв’язання та продовження міжнародного збройного конфлікту на сході України.

Це є головною запорукою початку процесу реального мирного врегулювання. Ще раз вітаємо російське МЗС та підтримуємо його керівництво у сміливих кроках на користь припинення російської військової агресії проти Украіни. Тримайтеся, ми знаємо, як вам зараз непросто".

Що передувало: Міністерство закордонних справ Росії вийшло з вимогою до України допустити російських консульських працівників до затриманого 13 жовтня уродженця Луганської області Андрія Косяка, адже він отримав паспорт Російської Федерації. У МЗС України відзначили зволікання з "турботою".

Представник МЗС України нагадав, що "виглядом робіт із гуманітарного розмінування він здійснював фото- і відеофіксацію позицій, від яких відійшли Збройні сили України в межах ділянки розведення сил і засобів", чим порушив Додаткові заходи зі зміцнення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.

Українська правда

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Теми: війнаРосіяМінські угоди
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