Москва вимагає пустити російських консулів до бойовика "ЛНР" Косяка. Київ відповів
Міністерство закордонних справ Росії вимагає від України допустити російських консульських працівників до затриманого 13 жовтня уродженця Луганської області Андрія Косяка, адже він отримав паспорт Російської Федерації. У МЗС України відзначили зволікання з "турботою".
Джерело: коментар представника МЗС Росії Марії Захарової від 19 жовтня і коментар представника МЗС України Олега Ніколенка
Деталі: 13 жовтня на лінії зіткнення на Донбасі українські військовослужбовці затримали Андрія Косяка, якого в МЗС РФ називають "представником Луганська у Спільному центрі з контролю і координації", у нього є громадянство Росії.
Захарова обурюється, що "жодних повідомлень про ці події в російські дипломатичні й консульські установи не надходило, хоча російсько-українська Консульська конвенція наказує робити це негайно, не пізніше, ніж за 3 дні після затримання".
За словами Захарової, посольство Росії в Києві і генконсульство в Харкові зверталися в МЗС України і місцеві органи влади з вимогами роз'яснити ситуацію, інформувати про місце перебування затриманого і забезпечити до нього консульський доступ, який відповідно до Консульської конвенції має бути надано не пізніше, ніж за 4 дні після затримання.
Захарова стверджує, що 19 жовтня "Луганськ ініціював скликання позачергового засідання підгрупи з безпеки Контактної групи", але "його проведення було зірвано українською стороною, яка в останній момент відмовилася брати участь у засіданні без пояснення причин".
Пряма мова Захарової: "Розцінюємо дії української сторони як віроломні і провокаційні (...). Той, хто не виконує своїх зобов'язань, втрачає моральне право вимагати їх виконання від інших.
Закликаємо українську сторону переглянути свою позицію, припинити провокації на лінії зіткнення в Донбасі, повідомити місцезнаходження громадянина Росії А.В.Косяка і забезпечити доступ до нього російських консульських працівників. Продовжимо домагатися дотримання законних прав російського громадянина.
Очікуємо також принципової оцінки інциденту з боку ОБСЄ. Розраховуємо, що її Спеціальна моніторингова місія на Україні буде проявляти більше активний, відповідальний і неупереджений підхід, уважно стежити за ситуацією на лінії зіткнення в Донбасі і сумлінно відображати її в своїх доповідях, сприяючи тим самим процесу врегулювання".
Більше деталей: У МЗС України у відповідь на заяву Захарової висловили здивування, що МЗС Росії "лише на шостий день поцікавилося долею Андрія Косяка", який був затриманий 13 жовтня біля Золотого в Луганській області.
Представник МЗС України нагадав, що "виглядом робіт із гуманітарного розмінування він здійснював фото- і відеофіксацію позицій, від яких відійшли Збройні сили України в межах ділянки розведення сил і засобів", чим порушив Додаткові заходи зі зміцнення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.
Пряма мова Ніколенка: "Сподіваємося, що мешканці Донбасу, яким РФ незаконно нав’язала своє громадянство, нарешті зрозуміють: вони не цікавлять Москву, а обіцяна їм опіка не має нічого спільного з реальністю. Росію цікавить лише одне: видати паспорт і відправити воювати. Цинічно використали і забули.
Очікуємо, що російська сторона із таким ж завзяттям виступатиме за дотримання Консульської конвенції на території Росії, припинить систематично порушувати терміни інформування про затримання українських громадян та надаватиме до них безперешкодний консульський доступ".
Передісторія:
- 13 жовтня Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі повідомила, що озброєні особи з пов'язками Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) під приводом розмінування поблизу Золотого вели розвідку позицій, залишених Збройними силами України, – українські бійці затримали Андрія Косяка з "військовим квитком", у якому значиться його російський паспорт, виданий у лютому 2020 року.
- Служба безпеки України допитала Косяка. За даними СБУ, затриманий на Лугащині бойовик має кримінальне минуле. На мобільному пристрої Косяка виявили відео його участі в обстрілі позицій ЗСУ.
- Представники ОРЛО вимагали відпустити свого "офіцера" і припинили всі контакти з Києвом у СЦКК до повернення Косяка.