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Москва вимагає пустити російських консулів до бойовика "ЛНР" Косяка. Київ відповів

Середа, 20 жовтня 2021, 10:01
Москва вимагає пустити російських консулів до бойовика ЛНР Косяка. Київ відповів
Фото Української делегації у ТКГ

Міністерство закордонних справ Росії вимагає від України допустити російських консульських працівників до затриманого 13 жовтня уродженця Луганської області Андрія Косяка, адже він отримав паспорт Російської Федерації. У МЗС України відзначили зволікання з "турботою".

Джерело: коментар представника МЗС Росії Марії Захарової від 19 жовтня і коментар представника МЗС України Олега Ніколенка

Деталі: 13 жовтня на лінії зіткнення на Донбасі українські військовослужбовці затримали Андрія Косяка, якого в МЗС РФ називають "представником Луганська у Спільному центрі з контролю і координації", у нього є громадянство Росії.

Захарова обурюється, що "жодних повідомлень про ці події в російські дипломатичні й консульські установи не надходило, хоча російсько-українська Консульська конвенція наказує робити це негайно, не пізніше, ніж за 3 дні після затримання".

За словами Захарової, посольство Росії в Києві і генконсульство в Харкові зверталися в МЗС України і місцеві органи влади з вимогами роз'яснити ситуацію, інформувати про місце перебування затриманого і забезпечити до нього консульський доступ, який відповідно до Консульської конвенції має бути надано не пізніше, ніж за 4 дні після затримання.

Захарова стверджує, що 19 жовтня "Луганськ ініціював скликання позачергового засідання підгрупи з безпеки Контактної групи", але "його проведення було зірвано українською стороною, яка в останній момент відмовилася брати участь у засіданні без пояснення причин".

Пряма мова Захарової: "Розцінюємо дії української сторони як віроломні і провокаційні (...). Той, хто не виконує своїх зобов'язань, втрачає моральне право вимагати їх виконання від інших.

Закликаємо українську сторону переглянути свою позицію, припинити провокації на лінії зіткнення в Донбасі, повідомити місцезнаходження громадянина Росії А.В.Косяка і забезпечити доступ до нього російських консульських працівників. Продовжимо домагатися дотримання законних прав російського громадянина.

Очікуємо також принципової оцінки інциденту з боку ОБСЄ. Розраховуємо, що її Спеціальна моніторингова місія на Україні буде проявляти більше активний, відповідальний і неупереджений підхід, уважно стежити за ситуацією на лінії зіткнення в Донбасі і сумлінно відображати її в своїх доповідях, сприяючи тим самим процесу врегулювання".

Більше деталей: У МЗС України у відповідь на заяву Захарової висловили здивування, що МЗС Росії "лише на шостий день поцікавилося долею Андрія Косяка", який був затриманий 13 жовтня біля Золотого в Луганській області.

Представник МЗС України нагадав, що "виглядом робіт із гуманітарного розмінування він здійснював фото- і відеофіксацію позицій, від яких відійшли Збройні сили України в межах ділянки розведення сил і засобів", чим порушив Додаткові заходи зі зміцнення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.

Пряма мова Ніколенка: "Сподіваємося, що мешканці Донбасу, яким РФ незаконно нав’язала своє громадянство, нарешті зрозуміють: вони не цікавлять Москву, а обіцяна їм опіка не має нічого спільного з реальністю. Росію цікавить лише одне: видати паспорт і відправити воювати. Цинічно використали і забули.

Очікуємо, що російська сторона із таким ж завзяттям виступатиме за дотримання Консульської конвенції на території Росії, припинить систематично порушувати терміни інформування про затримання українських громадян та надаватиме до них безперешкодний консульський доступ".

Передісторія: 

  • 13 жовтня Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі повідомила, що озброєні особи з пов'язками Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) під приводом розмінування поблизу Золотого вели розвідку позицій, залишених Збройними силами України, – українські бійці затримали Андрія Косяка з "військовим квитком", у якому значиться його російський паспорт, виданий у лютому 2020 року.
  • Служба безпеки України допитала Косяка. За даними СБУ, затриманий на Лугащині бойовик має кримінальне минуле. На мобільному пристрої Косяка виявили відео його участі в обстрілі позицій ЗСУ.
  • Представники ОРЛО вимагали відпустити свого "офіцера" і припинили всі контакти з Києвом у СЦКК до повернення Косяка. 

Українська правда

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Теми: ДонбасЛНРРосіяМЗС
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