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Москва официально признала участие россиян в войне на востоке Украины - украинская сторона в ТКГ

Среда, 20 октября 2021, 11:23
Москва официально признала участие россиян в войне на востоке Украины - украинская сторона в ТКГ
фото с сайта Армия Inform

Требуя от Украины обеспечить консульский доступ к задержанному на Донбассе гражданину России, Министерство иностранных дел РФ признало участие своих граждан в вооруженном конфликте на Востоке Украины, заявляет украинская сторона в ТКГ.

Источник: заявление украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по вопросам Донбасса

Дословно: "МИД РФ официально признал участие российских граждан в вооруженном конфликте на востоке Украины.

Поздравляем российских представителей с этим мужественным шагом: признавать реальность после восьми лет последовательной лжи трудно.

Желаем российской дипломатии сил и вдохновения во взятии следующего барьера: официального признания полной ответственности руководства РФ за разворачивание и продолжение международного вооруженного конфликта на востоке Украины.

Это является главным залогом начала процесса реального мирного урегулирования. Еще раз поздравляем российский МИД и поддерживаем его руководство в смелых шагах в пользу прекращения российской военной агрессии против Украини. Держитесь, мы знаем, как вам сейчас непросто".

Что предшествовало: Министерство иностранных дел России вышло с требованием к Украине допустить российских консульских работников к задержанным 13 октября уроженца Луганской области Андрея Косяка, ведь он получил паспорт Российской Федерации. В МИД Украины отметили промедление с "заботой".

Представитель МИД Украины напомнил, что видом работ по гуманитарному разминированию боевик осуществлял фото- и видеофиксацию позиций, от которых отошли Вооруженные силы Украины в пределах участка разведения сил и средств, чем нарушил Дополнительные меры по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

Украинская правда

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Темы: войнаРосcияМинские соглашения
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