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Очередь из катафалков в киевский крематорий уже 2 часа: Радуцкий призывает вакцинироваться

Среда, 20 октября 2021, 12:00
Очередь из катафалков в киевский крематорий уже 2 часа: Радуцкий призывает вакцинироваться
иллюстративное фото с flickr covid-19 vaccination

Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий призвал нардепов и работников Верховной Рады активнее вакцинироваться, показывая пример для подражания.

Источник: Радуцкий с трибуны ВР на заседании 20 октября

Детали: Нардеп напомнил, что Украина в последние дни находится в неутешительном "топе" стран, которые лидируют по числу умерших от коронавируса. За последние сутки в Украине также зафиксировано более 18 тысяч больных ковидом. Он указал, что требовать от людей выполнять карантинные ограничения и вакцинироваться, нельзя, если не подавать положительный пример самим.

Прямая речь: "80% Верховной Рады не понимают, что масочный режим - это обязательно для исполнения. Не большинство, но очень большое количество депутатов, работников аппарата Верховной Рады, секретариатов комитетов не вакцинированы по сегодняшний день, не имея для этого противопоказаний... Еще раз очень прошу руководство ... во-первых дать поручение аппарату Верховной Рады снова организовать прививки для желающих в помещениях Верховной Рады (для работников аппарата, депутатов и работников секретариата Верховной Рады), второе - более тщательно требовать выполнения карантинных ограничений, касающихся ношения масок в закрытых помещениях Верховной Рады.

Украина сегодня является второй страной, к сожалению, сверху по количеству умерших... Очередь в киевский крематорий из катафалков составляет около двух часов".

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019Верховная Рада
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