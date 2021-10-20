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В РФ новый рекорд умерших от Covid-19

Среда, 20 октября 2021, 13:20
фото: pixabay

Суточный прирост новых заболевших на коронавирусную инфекцию в РФ составил 34 073 случая, умерли за сутки 1 028 пациентов - это новый антирекорд.

Источник: российский "Интерфакс"

Детали: Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 34 073 случая, умерли за сутки 1 028 пациентов - это новый антирекорд.

Рост числа смертей в РФ фиксируется практически ежедневно с 24 сентября.

Отмечается, что вторые сутки подряд в РФ наблюдается относительное снижение уровня суточного прироста новых заболевших.

Предыстория: 

  • 15 октября в России снова зафиксировали антирекорды по количеству новых больных и количеству умерших от коронавируса за сутки. Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 33 208 случаев, умерли за сутки 1 002 пациента – это был максимум за весь период пандемии.
  • 16 октября суточный прирост новых заболевших COVID-19 в РФ составил 34 303 случая, это было новое максимальное значение за всю пандемию.

Украинская правда
Темы: Covid-2019коронавирусРосcия
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