В РФ новый рекорд умерших от Covid-19

Суточный прирост новых заболевших на коронавирусную инфекцию в РФ составил 34 073 случая, умерли за сутки 1 028 пациентов - это новый антирекорд.

Источник: российский "Интерфакс"

Детали: Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 34 073 случая, умерли за сутки 1 028 пациентов - это новый антирекорд.

Рост числа смертей в РФ фиксируется практически ежедневно с 24 сентября.

Отмечается, что вторые сутки подряд в РФ наблюдается относительное снижение уровня суточного прироста новых заболевших.

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