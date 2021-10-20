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Вбивства на Майдані: ексначальнику відділу міліції Києва в суді пред'явлено звинувачення

Середа, 20 жовтня 2021, 16:09

Прокуратура в суді оголосила обвинувальний акт ексзаступнику начальника відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки столичного управління МВС Юрію Спаських у перевищенні повноважень під час розгону протестувальників та організації вбивств під час Євромайдану.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на засідання суду

Пряма мова прокурора: "Спаських... дав незаконний наказ... "Беркуту"... про відтискування громадян, які реалізовували своє право на мирні збори... з вулиці Інститутської. Виконуючи наказ... співробітники спецпідрозділу застосували грубу силу і спецзасоби... 12 учасникам акції було заподіяні тілесних ушкоджень.

Таким чином, Спаських обвинувачують у скоєнні умисних дій, які явно виходять за межі службових повноважень і супроводжувалися насильством".

Деталі: Також, за словами прокурора, 18 лютого 2014 року Спаських разом із керівництвом міліції "організував вчинення співробітниками правоохоронних органів умисного вбивства двох і більше осіб... на Кріпосному провулку в Києві".

Спаських, якого тримають під арештом з вересня 2021 року після затримання на території України, брав участь у засіданні в режимі відеоконференції. Відповідаючи на запитання суду, він сказав, що обвинувачення не визнає, також не визнає цивільних позовів, що пред'явлені у справі.

Наступне судове засідання з обвинувачення Спаських відбудеться 2 листопада.

Передісторія:

  • Вранці 20 вересня Офіс генпрокурора повідомив, що правоохоронці затримали колишнього працівника керівного складу управління громадської безпеки Головного управління МВС у Києві, який під час Революції Гідності організував теракт та вбивство мітингувальників. Джерела УП повідомили, що затримано Юрія Спаських.
  • Печерський райсуд Києва арештував Спаських на 2 місяці.

Українська правда
Теми: Євромайдансуд


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