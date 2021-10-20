Вбивства на Майдані: ексначальнику відділу міліції Києва в суді пред'явлено звинувачення

Прокуратура в суді оголосила обвинувальний акт ексзаступнику начальника відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки столичного управління МВС Юрію Спаських у перевищенні повноважень під час розгону протестувальників та організації вбивств під час Євромайдану.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на засідання суду



Пряма мова прокурора: "Спаських... дав незаконний наказ... "Беркуту"... про відтискування громадян, які реалізовували своє право на мирні збори... з вулиці Інститутської. Виконуючи наказ... співробітники спецпідрозділу застосували грубу силу і спецзасоби... 12 учасникам акції було заподіяні тілесних ушкоджень.

Таким чином, Спаських обвинувачують у скоєнні умисних дій, які явно виходять за межі службових повноважень і супроводжувалися насильством".

Деталі: Також, за словами прокурора, 18 лютого 2014 року Спаських разом із керівництвом міліції "організував вчинення співробітниками правоохоронних органів умисного вбивства двох і більше осіб... на Кріпосному провулку в Києві".



Спаських, якого тримають під арештом з вересня 2021 року після затримання на території України, брав участь у засіданні в режимі відеоконференції. Відповідаючи на запитання суду, він сказав, що обвинувачення не визнає, також не визнає цивільних позовів, що пред'явлені у справі.



Наступне судове засідання з обвинувачення Спаських відбудеться 2 листопада.

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