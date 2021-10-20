Убийства на Майдане: экс-начальнику отдела милиции Киева в суде предъявлено обвинение
Прокуратура в суде объявила обвинительный акт ексзаступниэкс-заместителю начальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности столичного управления МВД Юрию Спасских в превышении полномочий при разгоне протестующих и организации убийств во время Евромайдана.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заседание суда
Прямая речь прокурора: "Спасских ... дал незаконный приказ ..." Беркуту "... об оттеснении граждан, которые реализовывали свое право на мирные собрания... с улицы Институтской. Выполняя приказ... сотрудники спецподразделения применили грубую силу и спецсредства... 12 участникам акции было причинены телесные повреждения.
Таким образом, Спасских обвиняют в совершении умышленных действий, явно выходящих за пределы служебных полномочий и сопровождавшихся насилием".
Детали: Также, по словам прокурора, 18 февраля 2014 года Спасских вместе с руководством милиции "организовал совершение сотрудниками правоохранительных органов умышленного убийства двух и более лиц... на Крепостном переулке в Киеве".
Спасских, которого держат под арестом с сентября 2021 года после задержания на территории Украины, участвовал в заседании в режиме видеоконференции. Отвечая на вопросы суда, он сказал, что обвинение не признает, также не признает гражданских исков, предъявленных по делу.
Следующее судебное заседание по обвинению Спасских состоится 2 ноября.
Предыстория:
- Утром 20 сентября Офис генпрокурора сообщил, что правоохранители задержали бывшего работника руководящего состава управления общественной безопасности Главного управления МВД в Киеве, который во время Революции Достоинства организовал теракт и убийство митингующих. Источники УП сообщили, что задержан Юрий Спасских.
- Печерский райсуд Киева арестовал Спасских на 2 месяца.