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Убийства на Майдане: экс-начальнику отдела милиции Киева в суде предъявлено обвинение

Среда, 20 октября 2021, 16:09
Убийства на Майдане: экс-начальнику отдела милиции Киева в суде предъявлено обвинение
Юрий Спасских. ФОТО С FACEBOOK АДВОКАТСКОЙ СОВЕЩАТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ

Прокуратура в суде объявила обвинительный акт ексзаступниэкс-заместителю начальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности столичного управления МВД Юрию Спасских в превышении полномочий при разгоне протестующих и организации убийств во время Евромайдана.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заседание суда

Прямая речь прокурора: "Спасских ... дал незаконный приказ ..." Беркуту "... об оттеснении граждан, которые реализовывали свое право на мирные собрания... с улицы Институтской. Выполняя приказ... сотрудники спецподразделения применили грубую силу и спецсредства... 12 участникам акции было причинены телесные повреждения.

Таким образом, Спасских обвиняют в совершении умышленных действий, явно выходящих за пределы служебных полномочий и сопровождавшихся насилием".

Детали: Также, по словам прокурора, 18 февраля 2014 года Спасских вместе с руководством милиции "организовал совершение сотрудниками правоохранительных органов умышленного убийства двух и более лиц... на Крепостном переулке в Киеве".

Спасских, которого держат под арестом с сентября 2021 года после задержания на территории Украины, участвовал в заседании в режиме видеоконференции. Отвечая на вопросы суда, он сказал, что обвинение не признает, также не признает гражданских исков, предъявленных по делу.

Следующее судебное заседание по обвинению Спасских состоится 2 ноября.

Предыстория:

  • Утром 20 сентября Офис генпрокурора сообщил, что правоохранители задержали бывшего работника руководящего состава управления общественной безопасности Главного управления МВД в Киеве, который во время Революции Достоинства организовал теракт и убийство митингующих. Источники УП сообщили, что задержан Юрий Спасских.
  • Печерский райсуд Киева арестовал Спасских на 2 месяца.

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Темы: Евромайдансуд
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