Убийства на Майдане: экс-начальнику отдела милиции Киева в суде предъявлено обвинение

Прокуратура в суде объявила обвинительный акт ексзаступниэкс-заместителю начальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности столичного управления МВД Юрию Спасских в превышении полномочий при разгоне протестующих и организации убийств во время Евромайдана.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заседание суда

Прямая речь прокурора: "Спасских ... дал незаконный приказ ..." Беркуту "... об оттеснении граждан, которые реализовывали свое право на мирные собрания... с улицы Институтской. Выполняя приказ... сотрудники спецподразделения применили грубую силу и спецсредства... 12 участникам акции было причинены телесные повреждения.

Таким образом, Спасских обвиняют в совершении умышленных действий, явно выходящих за пределы служебных полномочий и сопровождавшихся насилием".

Детали: Также, по словам прокурора, 18 февраля 2014 года Спасских вместе с руководством милиции "организовал совершение сотрудниками правоохранительных органов умышленного убийства двух и более лиц... на Крепостном переулке в Киеве".

Спасских, которого держат под арестом с сентября 2021 года после задержания на территории Украины, участвовал в заседании в режиме видеоконференции. Отвечая на вопросы суда, он сказал, что обвинение не признает, также не признает гражданских исков, предъявленных по делу.

Следующее судебное заседание по обвинению Спасских состоится 2 ноября.

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