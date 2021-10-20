Зеленський назвав "хайпом" звинувачення телеведучої "UA: Першого" у тиску з боку ОП

Президент Володимир Зеленський назвав "хайпом" звинувачення телеведучої телеканалу "UA: Перший" Мирослави Барчук в контролі з боку Офісу президента присутності на ефірах народних депутатів від фракції "Слуга народу".

Джерело: "Интерфакс-Україна", Зеленський під час робочого візиту в Черкаську область, речниця партії Юлія Палійчук

Пряма мова Зеленського: "Я не зовсім розумію, до чого тут я і Офіс президента, але я розумію, що це хайп. Ми нічого не погоджуємо, ніяких списків. Тим більше телеканалу суспільного мовлення. Що стосується депутатів, то вони можуть ходити або не ходити на ті чи інші ефіри. Мені здається, що вони вільні люди.

Але, якщо потрібно, щоб я звернувся до голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, і щоб він тиснув на депутатів, що вони обов'язково повинні ходити до цієї пані, то я можу звернутися. Якщо він скаже, що так можна у них, що такі правила, що вони обов'язково, як солдати, повинні туди приходити - ок".

Деталі: Президент вважає, що ситуація, при якій державне телебачення заявляє про тиск з боку держави, виглядає дивною.

У "Слузі народу" повідомили, що за останні 6 місяців спікери партії брали участь у ток-шоу в ефірі Суспільного тотожну кількість разів, що і на інших телеканалах.

Пряма мова Палійчук: "Єдине, на чому можуть наполягати наші представники, щоб долучитися до ефірів і ток-шоу, – це на тому, щоб у студії була хоча б мінімальна збалансованість та фаховість обговорення…

Ми вважаємо, що більшість ефірів "Суспільного" відповідають стандартам суспільного мовника. Але, на жаль, часом особисті погляди й симпатії колективу мають серйозний вплив на деякі програми".

Також вона додала, що некоректно говорити про бюджет без жодного незалежного експерта з бюджетних питань. Чи обговорювати плани парламенту, коли відсутні представники декількох фракцій або груп.

Щодо координації роботи "СН", то Палійчук повідомила, що ні для кого не таємниця, що всі процеси синхронізуються у трикутнику "монобільшість-уряд-Офіс президента".

Що передувало: Ведуча ток-шоу "Зворотний відлік" на телеканалі "UA: Перший" Мирослава Барчук заявила про те, що Офіс президента "давно і жорстко контролює присутність на ефірах народних депутатів від фракції "Слуга народу".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відкинув звинувачення ведучої програми "Зворотний відлік" Мирослави Барчук у тиску Офісу президента на "UA:Перший", але не заперечив прагнення команди президента до "узгодженої інформаційної позиції".

В редакції "Суспільного" мовника вважають неприпустимим, коли представники будь-якої політичної сили намагаються прямо чи опосередковано впливати на формування складу учасників токшоу.