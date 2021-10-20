Зеленский назвал "хайпом" обвинения телеведущей "UA:Первого" в давлении со стороны ОП

Президент Владимир Зеленский назвал "хайпом" обвинения телеведущей телеканала "UA:Перший" Мирославы Барчук в контроле со стороны Офиса президента присутствия на эфирах народных депутатов от фракции "Слуга народа".

Источник: "Интерфакс-Украина", Зеленский во время рабочего визита в Черкасскую область, спикер партии Юлия Палийчук

Прямая речь Зеленского: "Я не совсем понимаю, причем здесь я и Офис президента, но я понимаю, что это хайп. Мы ничего не согласовываем, никаких списков. Тем более телеканалу общественного вещания. Что касается депутатов, то они могут ходить или не ходить на те или иные эфиры. Мне кажется, что они свободные люди.

Но, если нужно, чтобы я обратился к главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии, и чтобы он давил на депутатов, что они обязательно должны ходить к этой пани, то я могу обратиться. Если он скажет, что так можно у них, что такие правила, что они обязательно, как солдаты, должны туда приходить - ок".

Детали: Президент считает, что ситуация, при которой государственное телевидение заявляет о давлении со стороны государства, выглядит странной.

В "Слуге народа" сообщили, что за последние 6 месяцев спикеры партии принимали участие в ток-шоу в эфире "Суспільного" такое же количество раз, что и на других телеканалах.

Прямая речь Палийчук: "Единственное, на чем могут настаивать наши представители, чтобы присоединиться к эфирам и ток-шоу, - это то, чтобы в студии была хотя бы минимальная сбалансированность и профессионализм обсуждения...

Мы считаем, что большинство эфиров "Суспільного" соответствуют стандартам общественного вещания. Но, к сожалению, порой личные взгляды и симпатии коллектива имеют серьезное влияние на некоторые программы".

Также она добавила, что некорректно говорить о бюджете без всякого независимого эксперта по бюджетным вопросам. Или обсуждать планы парламента, когда отсутствуют представители нескольких фракций или групп.

Относительно координации работы "СН", то Палийчук сообщила, что ни для кого не секрет, что все процессы синхронизируются в треугольнике "монобольшинство-правительство-Офис президента".

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