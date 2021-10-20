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"Велика реставрація": Ткаченко заявив про виділення грошей на 26 нових об’єктів

Середа, 20 жовтня 2021, 20:17
Велика реставрація: Ткаченко заявив про виділення грошей на 26 нових об’єктів
Палац Потоцьких в Одесі. Фото: Вікіпедія

Міністерство культури та інформполітики заявило, що в бюджеті знайшли фінансування для відновлення ще 26 пам’яток, що перебувають у комунальній власності, в межах програми "Велика реставрація".

Джерело: Facebook-сторінка міністра культури Олександра Ткаченка

Пряма мова Ткаченка: "Щойно бюджетний комітет погодив виплату субвенцій на комунальні об’єкти. Це означає, що найближчим часом ми розпочнемо фінансування цих об’єктів за рахунок бюджету МКІП.

Виділення субвенцій для комунальних закладів – крок вперед. Адже "Велика Реставрація" – це про об’єкти по всій Україні. Деякі з культурних пам’яток перебувають саме в комунальній формі власності, але від цього їх цінність ніяк не зменшується. Як і потреба в ремонтно-реставраційних роботах".

Деталі: Міністр також опублікував у своєму дописі перелік 26 пам’яток, на реставрацію яких виділять фінансування з держбюджету. У списку, зокрема, є Одеський художній музей та вежа Острозького замку.

Проєкти обирали з тих заявок, які були надіслані до міністерства обласними державними адміністраціями. 

Експертна рада при Мінкульті обрала з них 26.

Довідково: Наразі в Україні триває програма "Велика реставрація", яку медійно пов’язують зі сприянням президента Володимира Зеленського. Вона має на меті фінансувати відновлення та сприяння туризму до різних історичних та культурних пам’яток в усіх регіонах України.

Передісторія:

  • 21 травня Мінкульт визначив два десятки проєктів, що будуть реставрувати в 2021 році.
  • 18 травня Мінкульт оголосив перелік із 109 об’єктів з урахуванням рейтингу, що взяли участь у відборі в рамках проекту "Велика Реставрація".

"Українська правда" в Threads

Теми: Ткаченкокультура
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