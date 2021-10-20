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"Большая реставрация": Ткаченко заявил о выделении денег на 26 новых объектов

Среда, 20 октября 2021, 20:17
Большая реставрация: Ткаченко заявил о выделении денег на 26 новых объектов

Министерство культуры и информполитики заявило, что в бюджете нашли финансирование для восстановления еще 26 достопримечательностей, находящихся в коммунальной собственности, в рамках программы "Большая реставрация".

Источник: Facebook-страница министра культуры Александра Ткаченко

Прямая речь Ткаченко: "Только что бюджетный комитет подтвердил выплату субвенции на коммунальные объекты. Это означает, что в ближайшее время мы начнем финансирование этих объектов за счет бюджета МКИП.

Выделение субвенций для коммунальных учреждений - шаг вперед. Ведь "Большая Реставрация" - это об объектах по всей Украине. Некоторые из культурных памятников находятся именно в коммунальной форме собственности, но от этого их ценность никак не уменьшается. Как и потребность в ремонтно-реставрационных работах".

Подробности: Министр также опубликовал в своем посте перечень 26 достопримечательностей, на реставрацию которых выделят финансирование из госбюджета. В списке, в частности, есть Одесский художественный музей и башня Острожского замка.

Проекты выбирали из заявок, направленных в министерство областными государственными администрациями.

Экспертный совет при Минкульте выбрал из них 26.

Справка: В Украине реализуют программу "Большая реставрация", которую медийно описывают как инициативу президента Владимира Зеленского. Её целью является архитектурное восстановление исторических и культурных достопримечательностей во всех регионах Украины и развитие туризма.

Предыстория:

  • 21 мая Минкульт определил два десятка проектов, подлежащих реставрации в 2021 году.
  • 18 мая Минкульт огласил список из 109 объектов с учетом рейтинга, принявших участие в отборе в рамках проекта "Большая Реставрация".

Украинская правда

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Темы: Ткаченкокультура
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