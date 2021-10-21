Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп вирішив запустити свою соцмережу

Четвер, 21 жовтня 2021, 06:37
Трамп вирішив запустити свою соцмережу
Scott Olson/Getty Images

Колишній президент США Дональд Трамп оголосив про плани запустити платформу соціальних мереж Truth Social, яка запрацює на початку наступного року.

Джерело: пресреліз, The Guardian

Деталі: Трамп сказав, що його мета - скласти конкуренцію технологічним компаніям, які відмовили йому в мегафоні, і "протистояти тиранії" великих технологій.

Платформа буде відкрита для "запрошених користувачів" для бета-запуску в листопаді.

Truth social стане продуктом нового підприємства під назвою Trump Media & Technology Group.

Нагадаємо: Після того, як Трампу закрили доступ у соцмережі, на початку травня була заснована платформа From the Desk of Donald J Trump. Вона була для Трампа способом публікувати власний контент, включаючи пресрелізи та відео. Після місяця роботи сайт закрився.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Останні новини
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
Усі новини...
Реклама: