Трамп вирішив запустити свою соцмережу

Колишній президент США Дональд Трамп оголосив про плани запустити платформу соціальних мереж Truth Social, яка запрацює на початку наступного року.

Джерело: пресреліз, The Guardian

Деталі: Трамп сказав, що його мета - скласти конкуренцію технологічним компаніям, які відмовили йому в мегафоні, і "протистояти тиранії" великих технологій.

Платформа буде відкрита для "запрошених користувачів" для бета-запуску в листопаді.

Truth social стане продуктом нового підприємства під назвою Trump Media & Technology Group.

Нагадаємо: Після того, як Трампу закрили доступ у соцмережі, на початку травня була заснована платформа From the Desk of Donald J Trump. Вона була для Трампа способом публікувати власний контент, включаючи пресрелізи та відео. Після місяця роботи сайт закрився.