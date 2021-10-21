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Трамп вирішив запустити свою соцмережу

Четвер, 21 жовтня 2021, 06:37
Scott Olson/Getty Images

Колишній президент США Дональд Трамп оголосив про плани запустити платформу соціальних мереж Truth Social, яка запрацює на початку наступного року.

Джерело: пресреліз, The Guardian

Деталі: Трамп сказав, що його мета - скласти конкуренцію технологічним компаніям, які відмовили йому в мегафоні, і "протистояти тиранії" великих технологій.

Платформа буде відкрита для "запрошених користувачів" для бета-запуску в листопаді.

Truth social стане продуктом нового підприємства під назвою Trump Media & Technology Group.

Нагадаємо: Після того, як Трампу закрили доступ у соцмережі, на початку травня була заснована платформа From the Desk of Donald J Trump. Вона була для Трампа способом публікувати власний контент, включаючи пресрелізи та відео. Після місяця роботи сайт закрився.



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