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Трамп решил запустить свою соцсеть

Четверг, 21 октября 2021, 06:37
Трамп решил запустить свою соцсеть
Scott Olson/Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп объявил о планах запустить платформу социальных сетей Truth Social, которая заработает в начале следующего года.

Источник: пресс-релиз, The Guardian

Детали: Трамп сказал, что его цель - составить конкуренцию технологическим компаниям, которые отказали ему в мегафоне, и "противостоять тирании" больших технологий.

Платформа будет открыта для "приглашенных пользователей" для бета-запуска в ноябре.

Truth social станет продуктом нового предприятия под названием Trump Media & Technology Group.

Напомним: После того, как Трампу закрыли доступ в соцсети, в начале мая была основана платформа From the Desk of Donald J Trump. Она была для Трампа способом публиковать собственный контент, включая пресс-релизы и видео. После месяца работы сайт закрылся.

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